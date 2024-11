Velocità flash e 1TB di storage: SSD Samsung al 44% di sconto

L’SSD Portatile Samsung T7 da 1TB è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Grazie alla velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s tramite l’interfaccia USB 3.2 Gen 2, offre un trasferimento dati 9,5 volte più veloce rispetto a un tradizionale hard disk HDD.

Questo lo rende perfetto per il salvataggio e la gestione di file di grandi dimensioni, come video in alta risoluzione o documenti pesanti. Il T7 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi iPhone, Mac, Windows (PC e laptop), PS5, Xbox, Smartphone e Tablet, garantendo massima versatilità per ogni esigenza.

Con capacità fino a 4 TB, il T7 consente di registrare e archiviare simultaneamente video in 4K direttamente sul tuo smartphone, mentre collegandolo al PC o al laptop puoi abilitare la funzione di editing istantaneo, rendendo il lavoro con i file multimediali ancora più fluido.

Leggero, compatto e con una scocca in metallo resistente, l’SSD T7 può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, offrendo una protezione superiore per i tuoi dati. Per garantire la sicurezza, è dotato di protezione con password opzionale e encryption hardware AES 256 bit, mantenendo al sicuro i tuoi file più sensibili.

Su Amazon, oggi, l’SSD Samsung da 1TB viene scontato del 44% e viene venduto al costo totale e finale di 89,90€.