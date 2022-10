Poche settimane fa se ne parlava per via della laurea honoris causa conferitagli dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, oggi invece per un motivo ben diverso. In queste ore Tim Cook è infatti un “argomento” di tendenza (anche su Twitter) e – a differenza di quanto si possa pensare – non c’entrano nulla gli imminenti aggiornamenti di iOS, iPadOS e macOS. Ma allora perché il CEO di Apple è sulla bocca di tutti?

Tutto l’entusiasmo di Tim Cook per la F1

In ordine cronologico, l’ultimo Gran Premio di Formula 1 si è svolto a Austin, negli Stati Uniti. Sul circuito texano – non in qualità di pilota, sia chiaro – c’era anche Tim Cook, CEO di Apple dall’agosto del 2011, e la sua presenza ha attirato la stampa presente sul posto (come è normale che sia). Diversi video e scatti sono stati pubblicati in rete, ma in realtà anche chi ha seguito l’evento da casa ha potuto ammirare il timoniere del colosso di Cupertino in un momento decisivo della gara: il gran finale.

A Tim Cook è stata infatti data la possibilità di sventolare l’iconica bandiera a scacchi per decretare la fine della corsa. Ma forse a Cook la F1 non piace, oppure non è un tifoso di Verstappen, perché il suo entusiasmo è stato praticamente nullo. Puoi ammirare di seguito le sue (non)espressioni, divenute dei meme per il web in tempi record.

Tim Cook waving a flag at Formula 1 today 🏁😳 Do you feel his enthusiasm ⁉️ pic.twitter.com/8jE5jEUKhR — AppleTrack (@appltrack) October 24, 2022

Una statua di marmo, il buon Tim Cook in quel di Austin. E qualcosa di più si poteva fare anche per dare un po’ di dinamicità alla bandiera, ingessata come chi la impugnava. Ma come mai tutta questa serietà e/o tristezza? Sarà forse stata una punizione per aver dato l’ok alla follia dell’adattatore da abbinare all’ultimo iPad “base”?

Il popolo del web, principalmente quello che bazzica su Twitter, in queste ore si sta davvero sbizzarrendo. Di seguito alcuni dei migliori meme (che di lunedì sono un toccasana):

Si riparte il #lunedi con la stessa energia di Tim Cook #AustinGP pic.twitter.com/rwlKf43JzN — Homersimo 🏁 (@homersimo) October 24, 2022

Tim Cook che svela i nuovi iPad pic.twitter.com/vsLspstGS7 — iMarco (@MarcoModicano) October 24, 2022

tim cook tifa palesemente ferrari perché sventola la bandiera con l’entusiasmo di un ferrarista medio #USAGP #AustinGP #USAGP2022 pic.twitter.com/3JPXu5MxKX — A҉urorå⚯ ͛ 𝐷𝑎𝑛𝑘𝑒𝑆𝑒𝑏♡ (@Adropof_Blue) October 23, 2022

Tim Cook che sventola la bandiera a scacchi in modalità "Risparmio Energetico". #AustinGP #essereFerrari #Ferrari — Sabo (@tweet_sabo) October 23, 2022