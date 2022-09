Grande emozione a Napoli per la cerimonia svoltasi nell’Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A Tim Cook, CEO di Apple, è stata infatti conferita la laurea honoris causa in Innovation and International Management.

Tutto è andato come da programma. Dopo l’introduzione di Matteo Laurito, Rettore della Federico II, e la Laudatio Accademica pronunciata da Luigi Cantone, professore del dipartimento di economia dell’Ateneo federiciano, è stato il turno del CEO di Apple.

Visibilmente emozionato, Tim Cook ha toccato vari argomenti durante i minuti a lui concessi. Dopo aver speso parole d’apprezzamento per la città di Napoli e aver ricordato il suo grande amore per la cultura italiana, Cook ha sottolineato quanto Apple si stia impegnando nella difesa della privacy dei suoi utenti, nella tutela dell’ambiente e, ovviamente, nella realizzazione di prodotti e servizi utili per migliorare ogni aspetto della nostra vita, a partire della salute.

Prima del conferimento della laurea, il CEO dell’azienda di Cupertino si è rivolto ai più giovani, agli studenti. Per loro un messaggio di speranza per il futuro:

So che oggi il futuro potrebbe sembrare incerto, ma non riesco a non essere ottimista. Perché ovunque io guardi, vedo del potenziale. Lo vedo qui a Napoli, lo vedo in questa straordinaria università. […] È vero, il nostro mondo è complesso, ma non è stato un matematico italiano [Enrico Bombieri] a dire, «quando le cose diventano troppo complicate, qualche volta ha senso fermarsi e chiedersi: “ho posto la domanda giusta?”»? […] Perché oggi non basta interrogarsi su quanto le persone siano in grado di migliorare la tecnologia se non ci chiediamo anche quanto la tecnologia possa migliorare la vita delle persone. […] Gli innovatori in Italia, e nel resto del mondo, possono dare vita ad una nuova era di possibilità. E noi crediamo che insieme possiamo creare un futuro migliore per i nostri utenti, per il pianeta che abitiamo, per la stessa umanità.

Dopo le foto per la stampa, Tim Cook si dirigerà alla Apple Developer Academy, il campus di San Giovanni a Teduccio. Lì incontrerà gli studenti dell’accademia nata dalla collaborazione proprio tra Apple e Federico II. Non osiamo immaginare l’emozione dei presenti.

Immagini ©Federico II/YouTube