Threads per iPhone si aggiorna: niente più crash su iOS 17 Beta

A distanza di circa una settimana dal lancio ufficiale, Meta ha rilasciato il primo aggiornamento per Threads su iPhone. La versione 291 di Threads include una correzione importante per gli utenti che hanno installato la Beta di iOS 17.

Un bug fastidioso

Chi ha utilizzato Threads su un iPhone con la beta di iOS 17, probabilmente sa quanto poco affidabile sia l’app, a causa di continui crash e malfunzionamenti. In particolare, tentando di allegare una foto o un video a un post con il selettore di immagini manda l’app in crash nel 100% dei casi. Il metodo alternativo per le foto è il buon vecchio copia e incolla, mentre per i video non sembra esserci soluzione.

La soluzione definitiva arriva con l’aggiornamento. Il primo aggiornamento di “Threads” non include il supporto per iPad o altre funzionalità particolari, il rilascio di oggi risolve il bug del selettore di foto su iOS 17 e rende ben utilizzabile l’app per chi utilizza la beta del sistema operativo made in Cupertino.

Questo aggiornamento è un grande sollievo per gli utenti che stanno testando la beta di iOS e contemporaneamente vogliono interagire con il nuovo social network di meta. Intanto, vi ricordiamo che Threads non è ancora disponibile ufficialmente in Italia per via delle restrizioni europee sulla privacy degli utenti. Abbiamo realizzato una guida su come installare la nuova app senza attendere la disponibilità ufficiale.