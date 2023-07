Come installare Threads dall'Italia su iPhone e Android: guida definitiva

Threads, già soprannominato il “Twitter” di Meta, è un nuovo social network basato su contenuti testuali, che si integra alla perfezione con Instagram. Nonostante l’app Threads sia già disponibile per Android e iOS, in Europa non è ancora scaricabile per via ufficiale a causa delle norme per la sicurezza e privacy degli utenti. Nonostante ciò, esistono dei metodi per poter utilizzare Threads in Italia su entrambi i sistemi operativi fin da subito, senza aspettare il via libera dell’UE.

Come scaricare Threads su Android in Italia

Per gli utenti Android, la procedura per scaricare Threads è abbastanza semplice. Basta scaricare l’APK dell’applicazione da store alternativi come Apkpure o Apkmirror. Prima di procedere con l’installazione, è necessario abilitare l’installazione di APK da fonti sconosciute, tramite le impostazioni dello smartphone. Questa impostazione si trova in Impostazioni > Password e sicurezza > Sicurezza sistema. Una volta installata, Threads si avvia normalmente, consentendo di fare login con il proprio account Instagram e di importare le info del proprio profino sul nuovo social network di Meta.

Come scaricare Threads su iPhone in Italia

Per gli utenti iPhone, la procedura è un po’ più impegnativa, ma comunque fattibile. A differenza di quando accade su Anadroid, su iOS non è possibile installare app da store di terze parti tramite semplici file .apk, ma è necessario cambiare la regione di appartenenza del proprio Apple ID dall’App Store per poi scaricare Threads normalmente tramite lo store. Questo può essere fatto andando in Impostazioni account, cliccando su Paese/Regione e quindi su Cambia il paese o la regione, selezionando Stati Uniti.

Tuttavia, cambiare semplicemente la regione del tuo Apple ID potrebbe non essere sufficiente per accedere a tutte le app che desideri se il tuo indirizzo IP non corrisponde a quella regione. Per superare queste restrizioni, è necessario utilizzare una VPN affidabile, come NordVPN, che ti aiuterà a cambiare il tuo Paese dell’App Store e a proteggere i tuoi dati crittografando il tuo traffico.

Ecco come fare:

Scarica NordVPN da App Store, una delle VPN più veloci e affidabili sul mercato. Crea un account, approfittando delle promozioni attive. Connettiti a un server negli Stati Uniti. Apri l’App Store e vai al tuo Apple ID. Clicca su Paese/Regione e cambia la località per farla corrispondere a quella che hai scelto dalla tua VPN. Riavvia l’App Store Cerca e scarica normalmente Thread by Instagram

Ricorda, questi metodi per utilizzare Threads by Meta dall’Italia saranno presto un ricordo lontano quando il team di Mark Zuckerberg rilascerà ufficialmente l’app sugli store del nostro paese. Ma per essere i primi ad accedere a Threads e provare tutte le funzioni della nuova app di Meta, le procedure descritte sono le uniche che funzionano davvero.

