Threads non funziona più in Italia: blocco GDPR o malfunzionamento generale?

Threads, la nuova app di Meta è oggetto di numerose segnalazioni a partire dalla mattina di oggi, 14 luglio. L’app rivale di Twitter non consente agli utenti di accedere ai profili – compreso il proprio – e di visualizzare correttamente immagini allegate ai post presenti nel feed.

L’errore che molti segnalano è la presenza del messaggio “Spiacenti, si è verificato un errore. Riprova” quando si apre la tab “Attività” e il proprio profilo utente.

Problema globale o blocco europeo

Non è chiaro da cosa dipenda questo malfunzionamento, risulta molto probabile che si tratti di un blocco degli IP da parte del garante privacy, nel rispetto delle norme Europee GDPR. Provando ad effettuare una nuova installazione dell’apk su Android, viene fuori un messaggio di errore “il tuo account non soddisfa i requisiti“.

L’app di Meta, di fatti non è ancora disponibile ufficialmente in Europa, poiché ancora non perfettamente in linea con la normativa sulla privacy. Questo blocco è facilmente agirabile ed è comunque possibile installare l’applicazione sia su Android che su iPhone, abbiamo realizzato una guida dettagliata in merito.

Ironia della sorte, su Twitter è già andato virale l’hashtag #TreadsDown , con il quale gli utenti stanno segnalando i problemi dell’applicazione di Meta. Non mancano tweet divertenti e provocatori, che segnalano come l’utenza di Threads sia immediatamente tornata su Twitter per segnalare i suddetti problemi.

everyone running back to twitter after threads is down 😭 #ThreadsDown pic.twitter.com/B5gETSTNf4 — Stefan😶‍🌫️ (@RoyalsPIsWin) July 6, 2023