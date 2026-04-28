Ted Lasso torna su Apple TV: la quarta stagione ha finalmente una data

Ted Lasso sta per tornare su Apple TV con una quarta stagione ufficiale, attesa da anni e pronta a riportare Jason Sudeikis al centro della serie.

Apple ha fissato la data: la nuova stagione di Ted Lasso debutterà mercoledì 5 agosto 2026, con un episodio iniziale e nuove puntate ogni settimana fino al finale previsto per il 7 ottobre. Per Apple TV si tratta di uno dei ritorni più importanti dell’anno, considerando il peso che la serie ha avuto nella crescita del servizio streaming.

La terza stagione si era chiusa nel 2023 con un finale che sembrava poter rappresentare una conclusione naturale. Il nuovo capitolo, invece, riapre il percorso del personaggio interpretato da Jason Sudeikis, portandolo di nuovo nel Regno Unito davanti a una sfida diversa.

La nuova sfida di Ted

Nella quarta stagione, Ted Lasso tornerà a Richmond per allenare una squadra femminile di seconda divisione. È un cambio di scenario importante, perché permette alla serie di rimanere legata al calcio inglese senza ripetere semplicemente la formula delle prime tre stagioni.

Apple anticipa una stagione costruita sul rischio, sull’istinto e sulla capacità dei personaggi di spingersi oltre ciò che avrebbero immaginato. Il tono dovrebbe restare quello che ha reso celebre la serie: leggero, umano e positivo, ma con spazio per fragilità, rapporti personali e nuovi equilibri.

Il cast storico torna in campo

Accanto a Jason Sudeikis, rientrano molti volti noti della serie, tra cui Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. È un dettaglio importante per i fan, perché Ted Lasso ha costruito gran parte del proprio successo proprio sul gruppo di personaggi intorno al protagonista.

Il ritorno del cast originale permette ad Apple TV di mantenere continuità con le stagioni precedenti, pur aprendo la porta a nuovi personaggi e a una trama diversa. Il rischio, per una serie così amata, è sempre quello di allungare troppo una storia già conclusa; la nuova ambientazione dovrà quindi dare un motivo vero al ritorno.

Perché il ritorno pesa per Apple TV

Sin dal debutto nel 2020, Ted Lasso è diventata una delle produzioni più riconoscibili di Apple TV. La serie ha raccolto premi, pubblico e attenzione internazionale, trasformandosi in una sorta di comfort show per molti spettatori.

Per Apple, riportarla in catalogo significa rafforzare una piattaforma che negli ultimi anni ha puntato molto sulla qualità delle serie originali, ma che continua ad avere bisogno di titoli immediatamente riconoscibili. Ted Lasso è esattamente questo: un nome capace di parlare anche a chi non segue ogni nuova uscita dello streaming.

La quarta stagione avrà quindi un compito non semplice: riaccendere l’affetto del pubblico senza sembrare un ritorno costruito solo sulla nostalgia. Se riuscirà a trovare un equilibrio tra vecchi legami e nuova sfida sportiva, Ted potrebbe avere ancora qualcosa da dire.