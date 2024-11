Su Amazon oggi acquisti l'SSD Samsung da ben 500GB a soli 50€

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire il meglio della qualità e dell’affidabilità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo SSD portatile da 500GB viene messo in offerta con uno sconto del 43% e viene venduto a 50,90€.

Le caratteristiche di questo SSD Samsung da 500GB portatile

L’SSD esterno Samsung da 500GB della serie 870 EVO è la soluzione ideale per migliorare le prestazioni del tuo PC. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, questo SSD è progettato per offrire una performance superiore, rendendo le operazioni quotidiane più rapide e fluide, dal caricamento delle applicazioni alla gestione di file pesanti.

Compatibile con PC, il Samsung SSD 870 EVO soddisfa le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai creatori di contenuti ai professionisti informatici, che necessitano di un’unità affidabile e performante.

Con capacità di 500GB offre ampio spazio per archiviare file, documenti e progetti senza compromettere le prestazioni. È la scelta perfetta per chi cerca una memoria a lunga durata con elevate velocità di trasferimento, ideale per la navigazione in internet e per tempi di rendering accelerati.

Il sistema Intelligent Turbo Write ottimizza la velocità di scrittura, garantendo operazioni più rapide. Inoltre, grazie al software Samsung Magician 6, è possibile gestire l’unità con una serie di strumenti utili per monitorare lo stato di salute dell’unità, aggiornare il firmware e ottimizzare le prestazioni, mantenendo sempre l’SSD al massimo delle sue capacità.

