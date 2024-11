Su Amazon c'è un SSD Samsung portatile da 1TB al 44% di sconto

L’SSD Samsung Portatile T7 è un dispositivo di archiviazione compatto e performante, ideale per chi ha bisogno di trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2, il T7 offre una velocità di trasferimento straordinaria fino a 1.050 MB/s, risultando 9,5 volte più veloce rispetto a un tradizionale hard disk (HDD).

Questa velocità permette di trasferire file pesanti in pochi secondi, rendendo il T7 perfetto per attività come l’editing video e il backup di grandi quantità di dati. Il T7 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Mac, PC Windows, videocamere, PS5, Xbox, smartphone e tablet, offrendo una versatilità eccezionale per tutte le esigenze di archiviazione.

Con una capacità che può arrivare fino a 4 TB, questo SSD consente di registrare e memorizzare simultaneamente video in 4K direttamente sullo smartphone. Inoltre, collegandolo a un laptop o PC, è possibile abilitare la funzione di editing istantaneo, velocizzando il flusso di lavoro creativo.

Oltre a essere estremamente performante, il Samsung T7 è anche leggero e compatto, ideale per il trasporto quotidiano. La sua resistente scocca in metallo è progettata per sopportare cadute da altezze fino a 2 metri, garantendo una protezione efficace dei dati. Per una maggiore sicurezza, offre una protezione con password opzionale e l’encryption hardware AES a 256 bit, che assicurano la massima tutela delle informazioni sensibili memorizzate sul dispositivo.

Su Amazon, oggi, l’SSD portatile Samsung da 1TB viene messo in offerta con uno sconto XL del 44% per un costo finale di 89,90€.