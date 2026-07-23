Stai per andare in vacanza? Scatta prima queste foto con il tuo iPhone

Stai per andare in vacanza? Prima di chiudere la porta, vale la pena perdere due minuti e scattare qualche foto con l’iPhone: gas, finestre, frigorifero, serrature.

Piccoli controlli, niente di complicato. Ma quando il dubbio arriva in auto, in aeroporto o già lontano da casa, “avrò chiuso davvero tutto?”. Avere una prova sul telefono può evitare ansie, telefonate e, nei casi peggiori, inutili marce indietro.

Gas, finestre e frigorifero: le foto da fare prima di chiudere casa

Prima di uscire, meglio fare un ultimo giro nelle stanze e fotografare con l’iPhone ciò che più spesso fa venire il dubbio: le manopole del gas, le finestre chiuse, le tapparelle se necessario, la porta del frigorifero ben accostata. Non serve trasformare la partenza in un controllo da caserma. Basta andare con ordine, magari dalla cucina al soggiorno, poi camere e bagno. Una foto ravvicinata al piano cottura, con le manopole su “spento” ben visibili, può bastare a togliersi il pensiero dopo mezz’ora di strada.

Lo stesso vale per una finestra sul cortile o per il frigorifero, soprattutto se si resta fuori diversi giorni. “Meglio perdere due minuti prima che rovinarsi il viaggio”, raccontano spesso i viaggiatori più abituati a questa piccola routine. Il punto è proprio questo: avere sul telefono un riscontro semplice, con data e ora, da controllare in pochi secondi.

Porte e serrature, il video che spegne i dubbi in viaggio

Per le porte di casa e le serrature, un breve video può essere ancora più utile di una foto. Mostra tutto: la porta tirata, la chiave che gira, lo scatto della serratura. Dieci secondi davanti all’ingresso, o alla porta sul retro, sono più che sufficienti per ricordarsi cosa è stato fatto davvero. Non una sensazione, ma un’immagine concreta.

Se il dubbio arriva al casello, al gate d’imbarco o mentre si imposta il navigatore verso l’hotel, basta aprire l’app Foto e controllare lo scatto o il filmato. Su iPhone, infatti, ogni immagine conserva nei dettagli del file data e ora di acquisizione, salvo modifiche successive o impostazioni particolari. Un dettaglio utile, soprattutto per non confondere le foto nuove con quelle di un viaggio precedente. Nessun sensore, nessuna videocamera di sicurezza, nessuna presa connessa: solo il telefono che si ha già in tasca.

Checklist su iPhone e galleria pulita al rientro

Per non affidarsi alla memoria, soprattutto nei minuti caotici prima di partire, si può preparare una checklist su iPhone nell’app Promemoria. Dentro, le voci essenziali: gas spento, finestre chiuse, frigorifero, rubinetti, luci, porta d’ingresso, porta del balcone, eventuale allarme. Poco prima di uscire si segue l’elenco e si fotografa quello che serve, senza farsi distrarre da valigie in corridoio, documenti da cercare e chiavi finite chissà dove.

La lista può avere un nome semplice, per esempio “Controlli vacanza”, ed essere riusata a ogni partenza. Al rientro, però, meglio cancellare foto e video dalla galleria: serve a tenere in ordine la libreria, ma anche a evitare equivoci la volta dopo. Guardare per sbaglio un’immagine vecchia di due mesi non aiuterebbe affatto. Meglio ripartire ogni volta da scatti nuovi, chiari e riconoscibili. Una piccola abitudine, sì. Ma molto più comoda che tornare indietro dopo trenta chilometri.