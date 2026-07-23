Guida passo passo per attivare la modalità Avengers su WhatsApp

Il 22 luglio 2026, dopo l’uscita del trailer di Avengers: Doomsday, su WhatsApp è partita la corsa alla cosiddetta modalità Avengers.

Attenzione però: non è una funzione ufficiale, non è un aggiornamento speciale di Meta e non esiste un pulsante da attivare. Si tratta, più semplicemente, di una serie di modifiche fatte a mano con gli strumenti già presenti nell’app: foto profilo, sfondi, sticker e suoni per dare alle chat un aspetto più vicino al mondo Marvel, senza cambiare il funzionamento della piattaforma.

Foto profilo, nome e sfondi: le modifiche native da usare su WhatsApp

Il primo passo per dare a WhatsApp un’aria da Avengers: Doomsday è intervenire sugli elementi che si vedono subito: foto profilo, nome utente e sfondi delle chat. Dalle impostazioni dell’app, sia su Android sia su iPhone, si può sostituire l’immagine personale con un poster ufficiale, un fotogramma del trailer o un’illustrazione ispirata al film Marvel. C’è anche chi cambia il nome visibile, aggiungendo il titolo del film o una frase riconoscibile dell’universo Marvel. È solo un ritocco estetico, niente di tecnico: non richiede permessi in più e non modifica le impostazioni di privacy già scelte.

Per cambiare lo sfondo delle conversazioni, invece, basta aprire una chat, entrare nel menu delle opzioni e selezionare la voce dedicata al fondo di WhatsApp. Da lì si può caricare un’immagine salvata nella galleria: magari con toni scuri, dettagli metallici o riferimenti ai personaggi principali. La stessa modifica può essere fatta anche su singole chat o gruppi, così da rendere più riconoscibili le conversazioni usate più spesso. “È solo personalizzazione, ma rende tutto più riconoscibile”, ha raccontato a Infobae un utente che segue le uscite Marvel e cambia spesso tema alle app prima dei grandi debutti al cinema.

Meta AI, sticker e suoni: come creare un’estetica Marvel senza app esterne

Chi vuole spingersi un po’ oltre può usare Meta AI su WhatsApp, dove la funzione è disponibile, per creare immagini ispirate a Vengadores: Doomsday o, come viene chiamato più spesso in Italia, Avengers: Doomsday. Si scrive una richiesta nella chat e si ottengono illustrazioni originali da usare come avatar, sfondi o contenuti da condividere. Non serve scaricare pacchetti da siti esterni: basta descrivere l’immagine desiderata, per esempio un’ambientazione cupa da cinecomic, un logo immaginario o una scena con colori vicini alla promozione del film. L’importante è non presentare quei materiali come contenuti ufficiali.

Poi ci sono sticker, emoji e toni di notifica. WhatsApp permette di creare adesivi partendo dalle immagini salvate sul telefono, mentre i suoni possono essere cambiati dalle impostazioni delle notifiche, se il sistema operativo lo consente. Online si trovano spesso brevi audio presi da trailer, musiche o frasi dei personaggi, ma qui bisogna fare attenzione a fonti e diritti. Meglio usare materiali personali, contenuti distribuiti ufficialmente o elementi creati con gli strumenti già disponibili. È la strada più prudente. E anche la più pulita, senza app inutili.

Sicurezza e privacy: quali fonti usare e quali download evitare

La modalità Avengers su WhatsApp non crea problemi particolari se viene fatta con le funzioni già presenti nell’app e con immagini prese da fonti affidabili: canali ufficiali Marvel, materiali promozionali pubblici o strumenti integrati di Meta. Il vero rischio arriva dai download esterni. Pacchetti di sfondi, APK, app che promettono temi automatici o presunte “modalità segrete” possono chiedere permessi non necessari, mostrare pubblicità invasive o contenere file dannosi. Va ricordato: WhatsApp non permette di cambiare tutta l’interfaccia con temi ufficiali legati ai film.

La regola è semplice. Se una personalizzazione chiede di installare un’app fuori dagli store ufficiali o di concedere accesso a contatti, messaggi e notifiche, meglio fermarsi. Per cambiare foto profilo, nome, sfondi chat, sticker e suoni bastano le impostazioni standard. Così l’app resta la stessa anche dal punto di vista tecnico: i messaggi funzionano come prima, la crittografia non viene toccata e la privacy dipende dalle opzioni già impostate dall’utente. Il risultato è un WhatsApp più “Marvel”, ma senza scorciatoie rischiose.