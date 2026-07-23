Guida passo passo per attivare la modalità Avengers su WhatsApp

Raffaele Moauro
Pubblicato il 23 lug 2026
Guida passo passo per attivare la modalità Avengers su WhatsApp

Il 22 luglio 2026, dopo l’uscita del trailer di Avengers: Doomsday, su WhatsApp è partita la corsa alla cosiddetta modalità Avengers.

Attenzione però: non è una funzione ufficiale, non è un aggiornamento speciale di Meta e non esiste un pulsante da attivare. Si tratta, più semplicemente, di una serie di modifiche fatte a mano con gli strumenti già presenti nell’app: foto profilo, sfondi, sticker e suoni per dare alle chat un aspetto più vicino al mondo Marvel, senza cambiare il funzionamento della piattaforma.

Foto profilo, nome e sfondi: le modifiche native da usare su WhatsApp

Il primo passo per dare a WhatsApp un’aria da Avengers: Doomsday è intervenire sugli elementi che si vedono subito: foto profilo, nome utente e sfondi delle chat. Dalle impostazioni dell’app, sia su Android sia su iPhone, si può sostituire l’immagine personale con un poster ufficiale, un fotogramma del trailer o un’illustrazione ispirata al film Marvel. C’è anche chi cambia il nome visibile, aggiungendo il titolo del film o una frase riconoscibile dell’universo Marvel. È solo un ritocco estetico, niente di tecnico: non richiede permessi in più e non modifica le impostazioni di privacy già scelte.

Per cambiare lo sfondo delle conversazioni, invece, basta aprire una chat, entrare nel menu delle opzioni e selezionare la voce dedicata al fondo di WhatsApp. Da lì si può caricare un’immagine salvata nella galleria: magari con toni scuri, dettagli metallici o riferimenti ai personaggi principali. La stessa modifica può essere fatta anche su singole chat o gruppi, così da rendere più riconoscibili le conversazioni usate più spesso. “È solo personalizzazione, ma rende tutto più riconoscibile”, ha raccontato a Infobae un utente che segue le uscite Marvel e cambia spesso tema alle app prima dei grandi debutti al cinema.

Meta AI, sticker e suoni: come creare un’estetica Marvel senza app esterne

Chi vuole spingersi un po’ oltre può usare Meta AI su WhatsApp, dove la funzione è disponibile, per creare immagini ispirate a Vengadores: Doomsday o, come viene chiamato più spesso in Italia, Avengers: Doomsday. Si scrive una richiesta nella chat e si ottengono illustrazioni originali da usare come avatar, sfondi o contenuti da condividere. Non serve scaricare pacchetti da siti esterni: basta descrivere l’immagine desiderata, per esempio un’ambientazione cupa da cinecomic, un logo immaginario o una scena con colori vicini alla promozione del film. L’importante è non presentare quei materiali come contenuti ufficiali.

Mani che personalizzano lo sfondo di una chat su smartphone con temi scuri, con laptop sfocato e tazza sul tavolo

Selezione di sfondi scuri e texture “da cinecomic” nelle impostazioni di una chat, per dare un look Avengers a WhatsApp senza app esterne.

Poi ci sono sticker, emoji e toni di notifica. WhatsApp permette di creare adesivi partendo dalle immagini salvate sul telefono, mentre i suoni possono essere cambiati dalle impostazioni delle notifiche, se il sistema operativo lo consente. Online si trovano spesso brevi audio presi da trailer, musiche o frasi dei personaggi, ma qui bisogna fare attenzione a fonti e diritti. Meglio usare materiali personali, contenuti distribuiti ufficialmente o elementi creati con gli strumenti già disponibili. È la strada più prudente. E anche la più pulita, senza app inutili.

Sicurezza e privacy: quali fonti usare e quali download evitare

La modalità Avengers su WhatsApp non crea problemi particolari se viene fatta con le funzioni già presenti nell’app e con immagini prese da fonti affidabili: canali ufficiali Marvel, materiali promozionali pubblici o strumenti integrati di Meta. Il vero rischio arriva dai download esterni. Pacchetti di sfondi, APK, app che promettono temi automatici o presunte “modalità segrete” possono chiedere permessi non necessari, mostrare pubblicità invasive o contenere file dannosi. Va ricordato: WhatsApp non permette di cambiare tutta l’interfaccia con temi ufficiali legati ai film.

La regola è semplice. Se una personalizzazione chiede di installare un’app fuori dagli store ufficiali o di concedere accesso a contatti, messaggi e notifiche, meglio fermarsi. Per cambiare foto profilo, nome, sfondi chat, sticker e suoni bastano le impostazioni standard. Così l’app resta la stessa anche dal punto di vista tecnico: i messaggi funzionano come prima, la crittografia non viene toccata e la privacy dipende dalle opzioni già impostate dall’utente. Il risultato è un WhatsApp più “Marvel”, ma senza scorciatoie rischiose.

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