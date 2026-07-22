Se vuoi evitare problemi con la batteria c'è solo un verso corretto per inserire l'iPhone in tasca

Se vuoi evitare problemi con la batteria dell’iPhone, o almeno quelli che sembrano tali, c’è un gesto banale da controllare: il verso in cui metti il telefono in tasca.

Il consiglio riguarda la porta USB-C o Lightning: tenerla orientata nel modo giusto può ridurre l’ingresso di sporco e pelucchi, evitando ricariche a singhiozzo e falsi allarmi su cavo o batteria.

Perché la porta di ricarica si riempie di pelucchi in tasca

Succede decine di volte al giorno. Si prende l’iPhone, si guarda una notifica, lo si rimette nei jeans o nei pantaloni. Tutto normale. Il problema è che proprio lì, nella tasca, si accumulano pelucchi, polvere, residui di tessuto e piccoli granelli quasi invisibili. Se il telefono viene infilato con la porta di ricarica rivolta verso l’alto, quell’apertura resta più esposta a tutto ciò che si muove dentro la tasca. E, giorno dopo giorno, lo sporco può finire nel connettore.

Non serve vedere un “tappo” evidente: basta poco. Come spiegano spesso i tecnici, in questi casi il telefono non è davvero rotto, è il cavo di ricarica che non riesce più ad arrivare fino in fondo. Per questo il verso più prudente è semplice: porta USB-C o Lightning verso il basso, così i pelucchi entrano con più difficoltà.

Il segnale da non ignorare: cavo che non entra e ricarica intermittente

Il primo indizio, di solito, non è la batteria dell’iPhone che sta cedendo. Anche se molti pensano subito a quello, o a un caricatore difettoso. Il segnale è più pratico: il cavo di ricarica entra meno del solito, sembra non agganciarsi bene, oppure basta toccarlo appena perché la ricarica si interrompa. A volte l’icona del fulmine compare e sparisce, magari la sera, con il telefono sul comodino e la sveglia già puntata per il mattino.

Prima di comprare un nuovo alimentatore o una batteria esterna, conviene dare un’occhiata alla porta di ricarica sporca. I pelucchi, spinti e schiacciati ogni giorno dalla punta del cavo, possono diventare un piccolo blocco compatto. Da fuori quasi non si nota, ma impedisce al connettore di fare contatto come dovrebbe. Ed è così che nasce la ricarica intermittente, fastidiosa e spesso scambiata per un guasto serio.

Come pulire il connettore senza danneggiare l’iPhone

Pulire la porta di ricarica dell’iPhone si può, ma senza improvvisare. I contatti interni sono delicati e un gesto sbagliato può fare più danni dello sporco. Regola numero uno: niente aghi, graffette, spille o oggetti metallici appuntiti. Possono graffiare o piegare i contatti della porta USB-C o della vecchia porta Lightning, e a quel punto serve davvero una riparazione. Meglio usare qualcosa di morbido e non metallico, per esempio uno stuzzicadenti in legno molto sottile o uno strumento pensato per pulire gli smartphone.

Prima, però, l’iPhone va spento. Poi si guarda bene dentro il connettore, con una luce forte, anche una lampada da scrivania, e si rimuove lo sporco poco alla volta, senza forzare. Se il cavo continua a non entrare bene, meglio fermarsi e rivolgersi a un centro assistenza. Insistere può costare più di una semplice pulizia. E in tasca il consiglio resta quello: attenzione al verso, perché un dettaglio così piccolo può evitare molti problemi di ricarica.