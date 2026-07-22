Se vuoi evitare problemi con la batteria c'è solo un verso corretto per inserire l'iPhone in tasca

Raffaele Moauro
Pubblicato il 22 lug 2026
Se vuoi evitare problemi con la batteria c'è solo un verso corretto per inserire l'iPhone in tasca

Se vuoi evitare problemi con la batteria dell’iPhone, o almeno quelli che sembrano tali, c’è un gesto banale da controllare: il verso in cui metti il telefono in tasca.

Il consiglio riguarda la porta USB-C o Lightning: tenerla orientata nel modo giusto può ridurre l’ingresso di sporco e pelucchi, evitando ricariche a singhiozzo e falsi allarmi su cavo o batteria.

Perché la porta di ricarica si riempie di pelucchi in tasca

Succede decine di volte al giorno. Si prende l’iPhone, si guarda una notifica, lo si rimette nei jeans o nei pantaloni. Tutto normale. Il problema è che proprio lì, nella tasca, si accumulano pelucchi, polvere, residui di tessuto e piccoli granelli quasi invisibili. Se il telefono viene infilato con la porta di ricarica rivolta verso l’alto, quell’apertura resta più esposta a tutto ciò che si muove dentro la tasca. E, giorno dopo giorno, lo sporco può finire nel connettore.

Non serve vedere un “tappo” evidente: basta poco. Come spiegano spesso i tecnici, in questi casi il telefono non è davvero rotto, è il cavo di ricarica che non riesce più ad arrivare fino in fondo. Per questo il verso più prudente è semplice: porta USB-C o Lightning verso il basso, così i pelucchi entrano con più difficoltà.

Porta di ricarica di uno smartphone con polvere e pelucchi sul tavolo, cavo USB-C sfocato e stuzzicadenti vicino

Pelucchi e polvere nella porta di ricarica: un dettaglio che può causare ricariche intermittenti quando il telefono sta in tasca.

Il segnale da non ignorare: cavo che non entra e ricarica intermittente

Il primo indizio, di solito, non è la batteria dell’iPhone che sta cedendo. Anche se molti pensano subito a quello, o a un caricatore difettoso. Il segnale è più pratico: il cavo di ricarica entra meno del solito, sembra non agganciarsi bene, oppure basta toccarlo appena perché la ricarica si interrompa. A volte l’icona del fulmine compare e sparisce, magari la sera, con il telefono sul comodino e la sveglia già puntata per il mattino.

Prima di comprare un nuovo alimentatore o una batteria esterna, conviene dare un’occhiata alla porta di ricarica sporca. I pelucchi, spinti e schiacciati ogni giorno dalla punta del cavo, possono diventare un piccolo blocco compatto. Da fuori quasi non si nota, ma impedisce al connettore di fare contatto come dovrebbe. Ed è così che nasce la ricarica intermittente, fastidiosa e spesso scambiata per un guasto serio.

Come pulire il connettore senza danneggiare l’iPhone

Pulire la porta di ricarica dell’iPhone si può, ma senza improvvisare. I contatti interni sono delicati e un gesto sbagliato può fare più danni dello sporco. Regola numero uno: niente aghi, graffette, spille o oggetti metallici appuntiti. Possono graffiare o piegare i contatti della porta USB-C o della vecchia porta Lightning, e a quel punto serve davvero una riparazione. Meglio usare qualcosa di morbido e non metallico, per esempio uno stuzzicadenti in legno molto sottile o uno strumento pensato per pulire gli smartphone.

Prima, però, l’iPhone va spento. Poi si guarda bene dentro il connettore, con una luce forte, anche una lampada da scrivania, e si rimuove lo sporco poco alla volta, senza forzare. Se il cavo continua a non entrare bene, meglio fermarsi e rivolgersi a un centro assistenza. Insistere può costare più di una semplice pulizia. E in tasca il consiglio resta quello: attenzione al verso, perché un dettaglio così piccolo può evitare molti problemi di ricarica.

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