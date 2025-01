SSD Samsung esterno: rapida e capiente, 1TB al 44% di sconto

Samsung riesce ad offrire sempre il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 44% sul suo SSD esterno da 1TB che viene venduto al prezzo finale di 89,99€.

SSD Samsung esterno: 44% di sconto e offerta super!

L’SSD Samsung esterno da 1TB rappresenta una soluzione di archiviazione di alto livello, progettata per soddisfare le esigenze di velocità, sicurezza e portabilità. Con una capacità fino a 1TB è ideale per chi necessita di spazio per video in 4K, documenti e dati di grandi dimensioni.

Dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, il T7 offre una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, risultando circa 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Questa rapidità consente non solo il trasferimento veloce dei file, ma anche la possibilità di effettuare editing video istantaneo direttamente dal dispositivo, rendendolo perfetto per professionisti e creativi.

La compatibilità è un altro punto forte: il T7 è utilizzabile con iPhone, Mac, PC Windows, laptop, PS5, Xbox, smartphone e tablet. Inoltre, la sua versatilità lo rende ideale per chi lavora con diverse piattaforme.

Il design del T7 combina leggerezza e compattezza, rendendolo facile da trasportare ovunque. La sua resistente scocca in metallo è in grado di sopportare cadute fino a 2 metri, garantendo un’elevata durabilità. Per una maggiore sicurezza, è disponibile la protezione opzionale tramite password e la crittografia hardware AES a 256 bit.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 44% sul suo SSD esterno da 1TB che viene venduto al prezzo finale di 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.