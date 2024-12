SSD Samsung da 2TB in sconto su Amazon: promo di fine anno

Il Samsung T7 è compatibile con iPhone, Mac, PC, laptop, videocamere, PS5, Xbox, smartphone e tablet, offrendo una versatilità senza pari. Grazie alla sua capacità fino a 4TB, puoi registrare, archiviare e trasferire grandi quantità di dati in modo simultaneo. Puoi anche utilizzare il T7 per editing video istantaneo collegandolo al tuo laptop o PC.

Questo SSD è progettato per essere estremamente leggero e compatto, rendendolo facile da portare ovunque tu vada. La scocca in metallo è progettata per resistere agli urti, supportando cadute fino a 2 metri di altezza.

Inoltre, la protezione con password opzionale e la criptazione hardware AES 256 bit assicurano che i tuoi dati siano sempre al sicuro, anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Con il Samsung T7, non solo trasferisci i tuoi dati in modo sicuro e veloce, ma lo fai con la massima affidabilità e protezione.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 25% sull’SSD Samsung esterno da 2TB che viene venduto al prezzo finale di 180,63€.