SSD esterno Samsung da 500GB e massima velocità di lettura/scrittura (-33%)

L’SSD 870 EVO di Samsung è la soluzione ideale per chi cerca velocità e affidabilità in un dispositivo di archiviazione. Progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai creatori di contenuti ai professionisti IT, questo SSD garantisce prestazioni eccellenti e durature.

Con una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, l’870 EVO accelera le operazioni quotidiane, migliorando la reattività del tuo PC. Ideale per attività intensive come il rendering e la navigazione avanzata, questo SSD assicura tempi di elaborazione ridotti e una maggiore produttività.

Disponibile in diversi tagli, fino a 4 TB di capacità, offre spazio sufficiente per archiviare file di grandi dimensioni senza compromettere le prestazioni. La tecnologia Intelligent Turbo Write ottimizza la velocità di scrittura, assicurando un’esperienza fluida anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Per una gestione ottimale del dispositivo, il software Samsung Magician 6 fornisce una suite di strumenti avanzati. È possibile monitorare lo stato e la salute dell’unità, applicare gli ultimi aggiornamenti e ottimizzare le prestazioni con facilità.

Oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 33% sul suo SSD esterno da 500GB che viene venduto al costo totale e finale di 59,90€.