SPAM, non perdere tempo: con il trucco del tecnico riconosci la chiamata al primo sguardo

Roberto Arciola
Pubblicato il 26 apr 2026
SPAM, non perdere tempo: con il trucco del tecnico riconosci la chiamata al primo sguardo

Le chiamate da numeri sconosciuti sono diventate una presenza costante nelle giornate di molti italiani: squilli improvvisi e il dubbio continuo se rispondere oppure no.

In mezzo a offerte commerciali, call center e tentativi di truffa, distinguere una telefonata utile da una perdita di tempo è sempre più difficile. Eppure esiste un modo rapido per orientarsi, senza dover ogni volta rispondere o richiamare.

Il primo indizio non è nella voce di chi chiama, ma nel numero stesso. Le chiamate spam, soprattutto quelle legate al telemarketing, tendono a seguire schemi precisi: prefissi ricorrenti, sequenze numeriche simili o numeri molto lunghi e impersonali. È un dettaglio che spesso passa inosservato, ma può fare la differenza già prima di rispondere.

Non è una regola assoluta, ma quando un numero appare “strano” o troppo costruito, il sospetto è più che legittimo. Anche i numeri apparentemente locali possono ingannare: con tecniche come lo spoofing, i truffatori riescono a far apparire sul display numeri familiari o italiani, anche se la chiamata arriva dall’estero.

Il trucco più efficace: osservare il comportamento della chiamata

C’è però un elemento ancora più immediato, che molti sottovalutano: il comportamento della chiamata.

Se si risponde e si percepisce un leggero ritardo prima che qualcuno inizi a parlare, è spesso il segnale di un sistema automatico che sta collegando l’operatore. Allo stesso modo, rumori di fondo tipici di uffici affollati o voci sovrapposte sono indicatori classici dei call center.

Anche il tono della conversazione può rivelare molto. Script ripetuti, domande generiche o richieste insistenti di confermare dati personali sono segnali chiari. Quando chi chiama mette fretta o insiste su urgenze improvvise, il rischio che si tratti di una truffa aumenta sensibilmente.

Negli ultimi anni, gli smartphone hanno introdotto strumenti sempre più efficaci per filtrare le chiamate indesiderate.

Le tecnologie che aiutano a decidere prima di rispondere (www.melablog.it)

Negli ultimi anni, gli smartphone hanno introdotto strumenti sempre più efficaci per filtrare le chiamate indesiderate. I sistemi di identificazione del chiamante e i filtri antispam possono segnalare in anticipo se un numero è stato già segnalato da altri utenti.

Accanto a queste funzioni integrate, esistono app dedicate che utilizzano database condivisi per riconoscere numeri sospetti in tempo reale. Servizi come Truecaller o tellows permettono di sapere chi sta chiamando ancora prima di rispondere, riducendo drasticamente il margine di errore.

Un altro metodo semplice resta la ricerca del numero online: spesso bastano pochi secondi per scoprire se quel contatto è già stato segnalato da altri utenti come spam o tentativo di truffa.

Quando non rispondere è la scelta migliore

Non tutte le chiamate sconosciute sono pericolose, ma imparare a riconoscere i segnali giusti permette di evitare perdite di tempo e rischi inutili. Se il numero appare sospetto, se la chiamata segue schemi già visti o se il tono della conversazione mette pressione, ignorare lo squillo è spesso la decisione più efficace.

Con il tempo, si sviluppa una sorta di “istinto” nel riconoscere queste situazioni. E quel piccolo trucco – osservare numero e comportamento della chiamata – diventa uno strumento concreto per difendersi in un panorama sempre più affollato di contatti indesiderati.

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