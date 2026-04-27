Sono tra i migliori smartphone in circolazione e costano un quarto dell’iPhone: la classifica è incredibile

Il mercato degli smartphone economici è cambiato in modo evidente negli ultimi mesi: sotto i 300 euro non si trovano più dispositivi di ripiego.

Quella che fino a poco tempo fa era una fascia dominata da compromessi evidenti oggi si è trasformata in un terreno competitivo, dove prestazioni, qualità costruttiva e autonomia iniziano a convivere senza troppe rinunce.

Tra i modelli più interessanti si distingue il Samsung Galaxy A56, uno smartphone che rappresenta bene la nuova direzione del segmento. Non eccelle in un singolo aspetto, ma riesce a garantire un’esperienza complessiva solida: display AMOLED fluido, buona autonomia e software aggiornato. È il classico dispositivo che “fa tutto bene”, senza creare frustrazioni nell’uso quotidiano.

Accanto a lui, cresce il peso della proposta cinese. Il Xiaomi Redmi Note 14 Pro si inserisce tra le alternative più convincenti per chi cerca un dispositivo più aggressivo sul piano tecnico. Qui il focus si sposta su fotocamera e display, con caratteristiche che iniziano ad avvicinarsi a quelle della fascia media superiore.

Non è un caso che proprio Xiaomi continui a presidiare questo segmento: l’obiettivo è chiaro, offrire molto hardware a un prezzo contenuto, anche a costo di qualche compromesso lato software.

Design e materiali: il salto di qualità è evidente

Un altro elemento che emerge con forza è il miglioramento nella qualità costruttiva. Modelli come il Motorola Edge 60 mostrano come anche sotto i 300 euro si possa puntare su design curati, materiali migliori e una sensazione premium in mano.

In passato questa attenzione era riservata a dispositivi ben più costosi. Oggi, invece, diventa un fattore competitivo anche nella fascia economica, dove l’estetica e l’ergonomia iniziano a influenzare la scelta tanto quanto le specifiche tecniche.

Sul fronte delle prestazioni, la situazione è chiara: non siamo davanti a smartphone pensati per il gaming avanzato, ma per un utilizzo reale fatto di app, social, video e multitasking leggero. In questo contesto, modelli come il Samsung Galaxy A36 o l’Honor Magic 7 Lite riescono a garantire fluidità e stabilità senza difficoltà evidenti.

Proprio l’Honor, in particolare, si distingue per un aspetto spesso sottovalutato: la batteria. Con capacità elevate e ottimizzazione energetica sempre più efficace, molti dispositivi di questa fascia arrivano a coprire due giorni di utilizzo senza ricarica.

È un dettaglio che nella vita quotidiana pesa più di quanto si pensi, soprattutto per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.

Una fascia che non è più “economica”

Definire questi smartphone “economici” è ormai riduttivo. La realtà è che sotto i 300 euro si sta consolidando una vera e propria fascia media alternativa, capace di soddisfare la maggior parte degli utenti.

Non si tratta più di scegliere il meno costoso, ma di capire quale dispositivo si adatta meglio alle proprie esigenze: chi punta sulla fotocamera, chi sulla batteria, chi su un’esperienza più equilibrata.

E forse è proprio questo il cambiamento più interessante. Non è il prezzo a guidare la scelta, ma il modo in cui quello smartphone riesce a inserirsi nella quotidianità di chi lo utilizza.