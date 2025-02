Solo 16€ per le Cuffie Bluetooth Soundcore: offerta schock su Amazon

Per ascoltare la tua musica preferita sempre al massimo in qualsiasi luogo tu sia, prova le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 16 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i: audio immersivo e autonomia massima

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i innanzitutto sono dotate di driver da 10 mm sovradimensionati che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati. In questo modo potrai immergerti nei tuoi brani preferiti e sentirti sempre come al centro di un concerto.

Una caratteristica importante di questi auricolari è anche l’enorme autonomia: basti pensare che è possibile aggiungere 10 ore alla durata della batteria con un’unica ricarica tramite custodia che ne prolunga la durata fino a 30 ore. Inoltre, con una ricarica rapida di 10 minuti è possibile ottenere 2 ore di riproduzione no-stop così da non rimanere mai a corto di musica.

Allo stesso tempo, le cuffie vantano una resistenza all’acqua IPX5 quindi possono essere indossate senza preoccupazione durante gli allenamenti o anche sotto la pioggia. Sono protetti da acqua e polvere, quindi potrai sfruttarle quando vuoi durante le tue avventure all’aria aperta.

Per finire, la custodia di ricarica è compatta, leggera e dotata di un laccetto così da essere infilata in tasca o agganciata alla borsa o alle chiavi in maniera comodissima.

