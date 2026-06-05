Smartwatch, c’è un modo semplicissimo per installare tantissime App extra: basta un clic

Se possiedi uno smartwatch saprai già quanto può semplificare la vita quotidiana: leggere email, gestire chiamate, inviare messaggi, consultare il meteo e monitorare attività fisica sono solo alcune delle funzioni disponibili.
Se possiedi uno smartwatch saprai già quanto può semplificare la vita quotidiana: leggere email, gestire chiamate, inviare messaggi, consultare il meteo e monitorare attività fisica sono solo alcune delle funzioni disponibili.
Silvia Dalia
Pubblicato il 5 giu 2026
Smartwatch, c’è un modo semplicissimo per installare tantissime App extra: basta un clic

Per sfruttarla al massimo è essenziale conoscere il modo corretto di installare e gestire le applicazioni.

Il primo passo è collegare l’orologio allo smartphone tramite Bluetooth, preferibilmente con una connessione Wi-Fi attiva. All’avvio, una procedura guidata aiuta a configurare tutte le impostazioni di base. L’orologio funziona tramite un’app dedicata: a seconda del modello, potrai usare Android Wear, LiveWare Manager o l’app Apple Watch. Attraverso questa applicazione sul telefono è possibile controllare tutte le funzioni principali della smartwatch.

Come scaricare e installare molte App

Una volta completata la configurazione, arriva il momento di installare le app. Tutte le applicazioni destinate all’orologio vengono gestite tramite lo smartphone: non serve scaricarle direttamente sul dispositivo. Aprendo l’app di gestione sul telefono, si visualizzano le applicazioni compatibili e si può selezionare facilmente “Installa” per aggiungerle all’orologio.

Scaricare App extra su smartwatch – Melablog.it

Le app sono disponibili sul Google Play Store per Android o sull’Apple Store per iPhone, in base al modello di smartwatch in tuo possesso.

Le possibilità sono numerose e coprono molte esigenze:

  • Gestione delle email: ricevere notifiche immediate, leggere i messaggi e dettare risposte vocali senza usare il telefono.
  • Controllo delle chiamate: rispondere, rifiutare o effettuare chiamate direttamente dall’orologio, utile quando si è in movimento o i dispositivi sono ingombranti da usare.
  • Monitoraggio attività fisica: contapassi, calcolo delle distanze percorse, calorie bruciate e diario delle attività, funzionalità fondamentali per chi ama lo sport.
  • App musicali: gestire playlist, regolare il volume e controllare i brani senza dover tenere il telefono in mano, ideale nei trasporti pubblici o durante l’allenamento.

La configurazione tramite smartphone rende l’installazione delle app semplice e immediata: con pochi clic è possibile ampliare enormemente le funzionalità della smartwatch, trasformandola in un vero hub digitale personale.

Per chi desidera sfruttare al meglio il proprio orologio connesso, è importante anche aggiornare regolarmente le applicazioni e il sistema operativo dell’orologio, assicurando compatibilità, sicurezza e accesso alle ultime funzioni. La combinazione tra gestione via smartphone e aggiornamenti costanti permette di avere sempre a portata di polso tutte le applicazioni desiderate, rendendo la smartwatch uno strumento versatile e potente nella vita quotidiana.

Grazie all’uso dell’app dedicata e alla connessione con lo smartphone, installare tante app extra su una smartwatch è un processo veloce, sicuro e intuitivo, che consente di sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo con un solo clic.

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