Perché non lasciare il caricabatterie collegato dopo aver caricato il cellulare, il tablet e altri dispositivi?

Lo facciamo tutti: si stacca il telefono dal cavo, si prende la borsa, si esce. L’alimentatore resta lì, dietro al comodino o sotto la scrivania. E invece anche nel 2026 quel piccolo blocco bianco o nero continua a consumare un po’ di corrente. Poco, certo. Ma non zero. E in alcuni casi può creare problemi di surriscaldamento, soprattutto se l’accessorio è vecchio, difettoso o di scarsa qualità.

Un caricabatterie lasciato inserito senza telefono collegato assorbe comunque energia. È il cosiddetto consumo in standby: una quantità minima di elettricità che tiene attivi i componenti interni dell’adattatore. Secondo Bebat, organizzazione ambientale belga che si occupa anche di batterie e corretto smaltimento, il consumo è molto più basso rispetto a quello di un televisore in attesa. Resta però uno spreco evitabile.

Soprattutto se in casa ci sono più alimentatori sempre attaccati alla presa. Anche Anker, azienda specializzata in batterie e accessori di ricarica, spiega che i circuiti interni restano in una modalità a bassa potenza finché il caricatore è collegato. È poca energia, ma tutti i giorni. E tra telefoni, tablet, auricolari, smartwatch e computer portatili, la somma può diventare una piccola voce inutile in bolletta. Senza contare che, col tempo, l’accessorio può perdere efficienza.

Surriscaldamento e cavi difettosi: i segnali da non sottovalutare

Il secondo motivo per staccare il caricabatterie è la sicurezza elettrica. Non tutti gli alimentatori sono fatti allo stesso modo e non tutti hanno protezioni efficaci contro sovracorrente, surriscaldamento e sbalzi di tensione. I modelli certificati, ricorda Anker, includono sistemi di sicurezza. Ma sul mercato si trovano anche accessori economici o non originali, spesso comprati online senza grandi controlli.

Un caricabatterie lasciato nella presa senza dispositivo collegato richiama consumi in standby e buone pratiche di sicurezza domestica.

Bebat invita a fare attenzione a segnali molto concreti: se il caricatore si scalda anche quando non c’è nulla collegato, può esserci un difetto interno. In quel caso, meglio sostituirlo. Se invece a scaldarsi sono il cavo o il connettore durante la ricarica, il problema può dipendere da un cavo usurato, di bassa qualità o da un contatto poco stabile. Un cavo piegato, spellato o con la plastica deformata non andrebbe “sistemato” con il nastro adesivo: va cambiato.

Meglio evitare anche bagno e cucina, dove umidità e calore possono favorire ossidazioni e piccoli guasti. E quando si mette via il caricatore, arrotolare il cavo troppo stretto attorno all’alimentatore non è una buona idea: quella pressione ripetuta può rovinare i fili interni.

Smartphone e tablet, l’ordine giusto per collegare e scollegare il caricatore

C’è poi un dettaglio meno noto, ma utile nella vita di tutti i giorni con smartphone e tablet: anche l’ordine con cui si collega e si scollega il caricatore conta. Può aiutare a ridurre il rischio di picchi di tensione, cioè aumenti improvvisi del voltaggio che possono stressare i dispositivi elettronici. Secondo le indicazioni tecniche richiamate da Viox Electric, la sequenza consigliata è semplice: prima si inserisce il caricatore nella presa, poi si collega il cavo al telefono.

A ricarica finita, si fa il contrario: prima si stacca il dispositivo, poi si toglie l’alimentatore dalla presa. Prima il muro, poi il telefono. Alla fine, prima il telefono, poi il muro. Anche una presa multipla con fusibile o con protezione da sovratensione può dare una sicurezza in più, soprattutto nelle case dove gli sbalzi elettrici sono frequenti. Restano validi i consigli di buon senso: evitare caricabatterie deformati, con odore di plastica calda o spinotti allentati, e scegliere accessori originali o certificati. Risparmiare pochi euro, in certi casi, può costare caro.

Lasciare il cellulare in carica tutta la notte di solito non provoca un sovraccarico immediato: gli smartphone moderni regolano o interrompono il flusso di energia quando la batteria arriva al 100%. Il problema, però, arriva dopo. Le ore successive possono produrre calore e microcicli di ricarica. Gli ingegneri di Xiaomi spiegano che proprio questi piccoli cicli, ripetuti notte dopo notte, contribuiscono nel tempo al deterioramento della batteria.

La stessa linea è indicata anche da Battery University, piattaforma tecnica fondata da Isidor Buchmann, e dal produttore Honor: meglio ricariche brevi e più frequenti durante la giornata, senza aspettare che la batteria scenda a zero. La fascia considerata più favorevole per ridurre lo stress interno è spesso tra 20% e 80%, perché aiuta a preservare le celle agli ioni di litio.

Conta molto anche il calore: usare il telefono mentre è collegato, lasciarlo al sole o appoggiarlo su superfici che trattengono temperatura accelera l’usura. La regola, alla fine, è semplice: staccare il caricatore quando non serve, usare accessori affidabili e non fare della ricarica notturna l’unica abitudine possibile. Un gesto piccolo, ma ripetuto ogni giorno.