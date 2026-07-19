240W, PD 3.1, EPR: le sigle sul cavo USB-C che in pochi sanno leggere (ma che evitano di friggere il dispositivo)

È l’effetto della direttiva europea 2022/2380, pensata per tagliare caricabatterie proprietari, rifiuti elettronici e dubbi al momento dell’acquisto. Ma attenzione: la presa è la stessa, il cavo no. E scegliere quello sbagliato può voler dire ricariche lente, collegamenti che non funzionano e prestazioni molto sotto le attese.

La promessa del cavo unico USB-C è semplice: un solo caricatore per telefono, cuffie, tablet e laptop, senza cassetti pieni di alimentatori diversi. Comodo, certo. Ma proprio ora che lo standard diventa comune, cresce anche il rischio di comprare un cavo inadatto. Magari costa poco, sembra identico agli altri e poi ricarica lentamente, oppure non regge dispositivi più potenti.

La direttiva Ue 2022/2380 ha imposto la porta USB-C su diverse categorie di prodotti elettronici. Dal 28 aprile 2026 l’obbligo si estende anche ai laptop venduti in Europa. L’obiettivo di Bruxelles è chiaro: rendere più semplice la vita degli utenti e ridurre i rifiuti elettronici. Però la norma non dice che tutti i cavi debbano avere le stesse prestazioni. Alcuni servono solo per la ricarica di base. Altri possono alimentare notebook potenti o trasferire file pesanti.

La svolta USB-C del 2026: il cavo unico non è davvero uguale per tutti

È qui che il dettaglio tecnico diventa molto concreto. Due cavi USB-C, appoggiati sul comodino o infilati nello zaino, possono sembrare uguali. Dentro, però, cambiano rame, schermatura, chip di controllo e standard supportati. La differenza si vede quando un MacBook Pro, un portatile gaming o un monitor esterno non lavorano come dovrebbero.

Cavi USB-C con costruzione diversa su una scrivania, a confronto per ricarica e velocità dati nel 2026.

Nel 2026, per la fascia alta, il riferimento è il Power Delivery 3.1. È lo standard che permette ai cavi compatibili di arrivare fino a 240W grazie all’Extended Power Range, con tensione fino a 48V. Una potenza pensata soprattutto per i portatili più esigenti, quelli che fino a pochi anni fa avevano bisogno di alimentatori proprietari pesanti e connettori dedicati.

La sigla da cercare nelle schede tecniche più serie è chip E-Marker. È un piccolo circuito inserito nel connettore. Il suo compito è far sapere a caricatore e dispositivo quanta corrente può passare in sicurezza. Senza questo controllo, molti sistemi abbassano la potenza a 60W, anche se l’alimentatore promette 100, 140 o 240W.

La regola, spiegata più volte dall’USB Implementers Forum nelle sue linee guida tecniche, è abbastanza netta: oltre certe soglie di corrente, il cavo deve identificarsi correttamente. Se non lo fa, la ricarica viene limitata per prudenza. Meglio così, certo. Ma per l’utente significa aspettare di più e, nei casi peggiori, scoprire di aver comprato un cavo inutile per il proprio laptop USB-C.

Per smartphone e tablet, invece, non bisogna temere una potenza “troppo alta”. Un cavo da 240W non costringe un telefono ad assorbire più energia del previsto. È il protocollo USB Power Delivery a stabilire, insieme ad alimentatore e dispositivo, quanta potenza usare. Un iPhone, un Galaxy o un Pixel prenderanno solo ciò che possono gestire.

Ricarica veloce o trasferimento dati: la trappola dei cavi USB 2.0

La confusione più frequente riguarda ricarica veloce e trasferimento dati. Un cavo può supportare 240W e, allo stesso tempo, fermarsi allo standard USB 2.0, cioè a 480 Mbps. Va benissimo per alimentare un notebook. Molto meno per spostare video 4K, backup fotografici o progetti salvati su un SSD esterno.

È la classica trappola dei cavi “potenti” solo sulla confezione. In grande c’è scritto 240W, il prezzo sembra buono, poi però il monitor non si accende o il trasferimento di un file pesante procede a passo lento. A quel punto il problema non è il computer. È il cavo.

Chi lavora con foto, video, archivi pesanti o postazioni con più monitor deve guardare altre sigle: USB4, 20Gbps, 40Gbps o, nei prodotti più recenti, USB4 v2 a 80Gbps. Sono indicazioni molto più importanti del colore del rivestimento o della scritta generica “alta velocità”. Conta anche la lunghezza: oltre i due metri, se i materiali non sono buoni, aumentano dispersioni e instabilità.

Per ricaricare lo smartphone di notte, invece, non serve inseguire il cavo più avanzato. Basta un buon prodotto certificato, con una potenza adatta al caricatore. Cambia tutto se si collega un portatile a un dock, a un display 4K o a un SSD esterno: in quel caso la banda dati diventa decisiva.

Tra i modelli più citati nelle guide d’acquisto 2026 su Amazon Italia, lo UGREEN Nexode 240W viene spesso indicato come una scelta equilibrata: tanta potenza, prezzo contenuto e costruzione solida. Nelle versioni più complete supporta Power Delivery 3.1 e, a seconda del modello, può offrire anche velocità dati elevate. Bisogna però leggere bene la singola scheda prodotto, perché non tutte le varianti hanno le stesse prestazioni.

Anker Prime 240W punta soprattutto sulla resistenza. Il marchio parla di materiali intrecciati e di una struttura pensata per sopportare molti cicli di piegatura. Una caratteristica utile per chi ogni giorno infila il cavo nello zaino, insieme a caricatore, mouse e auricolari. Il limite, in alcune versioni, è la velocità dati ferma a USB 2.0: ottimo per caricare, meno adatto a spostare file pesanti.

Per chi cerca soprattutto velocità, il nome da guardare è Cable Matters USB4 v2, con modelli certificati fino a 80Gbps. È una scelta più tecnica, pensata per professionisti video, gamer con postazioni avanzate e utenti che collegano monitor ad alta risoluzione o SSD esterni molto rapidi. Il prezzo da pagare è abbastanza prevedibile: cavi più rigidi, schermature più importanti e meno comodità nell’uso di tutti i giorni.

Belkin BoostCharge Pro Flex, invece, lavora più sulla praticità: rivestimento morbido, buona flessibilità, minore tendenza ad aggrovigliarsi e compatibilità con ricariche fino a 240W nelle versioni dedicate. È una soluzione comoda da scrivania o da borsa, non sempre pensata per alte velocità dati. Il consiglio, prima di comprare, resta lo stesso: controllare potenza, standard USB e presenza del chip E-Marker. Il connettore ormai è unico. Le prestazioni, però, ancora no.