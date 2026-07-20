Da Lidl (ora a metà prezzo) delle semplici cuffie wireless, perfette per quest'estate

Una proposta sotto i 20 euro pensata per chi cerca cuffie semplici per viaggi, sport o uso quotidiano, senza spendere troppo. L’offerta, segnalata da Xataka, viene indicata come promozione a metà prezzo, ma la disponibilità può cambiare in base allo store.

L’offerta Lidl: Anker Soundcore a 19,99 euro, ma la disponibilità va controllata

Gli Anker Soundcore in offerta da Lidl sono auricolari true wireless di fascia economica. Il classico prodotto da prendere come secondo paio, da tenere nello zaino, oppure come prima scelta per chi non vuole investire cifre più alte. Il prezzo è di 19,99 euro, appena sotto la soglia dei 20 euro. Come spesso accade con le promozioni online di Lidl, però, conviene verificare la disponibilità al momento dell’acquisto.

Nel testo originale viene precisato che il prezzo “potrebbe variare”, una formula abbastanza comune per le offerte online e per i prodotti che possono esaurirsi in fretta. Qui il punto non è una scheda tecnica da modello premium, ma il rapporto tra prezzo, autonomia e funzioni di base. Pochi fronzoli, in sostanza.

Per chi non dovesse più trovare gli Anker Soundcore da Lidl, viene citata anche un’alternativa nella stessa fascia: i Redmi Buds 8 Lite di Xiaomi, indicati a 19 euro e con cancellazione attiva del rumore. Un confronto utile per chi sta cercando auricolari economici prima delle vacanze o prima di tornare ad allenarsi all’aperto.

Autonomia e ricarica rapida: fino a 30 ore con la custodia

Il dato più interessante degli auricolari wireless Anker Soundcore riguarda la batteria. Secondo quanto riportato dal produttore e ripreso nell’offerta, gli auricolari garantiscono fino a 10 ore di riproduzione con una sola carica. Con la custodia, invece, si arriva fino a 30 ore complessive.

Per un prodotto sotto i 20 euro, è un valore più che sufficiente per diversi giorni di uso normale: qualche chiamata, un po’ di musica in treno, un podcast durante una camminata. Non tutti tengono gli auricolari nelle orecchie per ore di fila. E in quel caso la custodia diventa una piccola riserva da tenere in borsa o nello zaino.

C’è anche la ricarica rapida: vengono indicate 2 ore di autonomia con 10 minuti di carica. Una funzione concreta, di quelle che tornano utili davvero. Per esempio quando ci si accorge, poco prima di uscire, che gli auricolari sono quasi scarichi. Dieci minuti nella custodia e si riparte.

Funzioni essenziali: app, microfoni con riduzione del rumore e ricerca degli auricolari

Gli Anker Soundcore economici puntano su una dotazione semplice, ma non scarna. Il design viene descritto come comodo e lineare, con una custodia leggera dotata anche di cinturino per il trasporto. Un dettaglio pratico per chi infila tutto in tasca, nello zaino o in una borsa già piena.

Per le chiamate ci sono due microfoni integrati e un sistema di riduzione del rumore basata su IA, pensato per attenuare i suoni esterni durante le conversazioni. Attenzione, però: non è la cancellazione attiva del rumore per ascoltare musica. Serve soprattutto a rendere la voce più chiara quando si parla al telefono.

È prevista anche un’app per smartphone, da usare per regolare il suono e gestire alcune funzioni. Tra queste c’è la possibilità di far emettere agli auricolari un segnale acustico forte, utile se finiscono sotto un cuscino, in fondo alla borsa o sul sedile dell’auto. Piccole cose, certo. Ma nell’uso di tutti i giorni possono fare comodo.

Limiti da considerare: niente ANC e qualità audio per utenti non esigenti

Il limite principale degli Anker Soundcore a 19,99 euro è l’assenza della cancellazione attiva del rumore, la cosiddetta ANC. In metropolitana, in aereo o lungo una strada trafficata, la differenza rispetto a modelli più costosi si sente: i rumori esterni non vengono isolati in modo avanzato.

Anche sulla qualità audio è meglio restare con i piedi per terra. Questi auricolari wireless sotto i 20 euro sono pensati per utenti non troppo esigenti: playlist, video, chiamate, podcast. Non per chi cerca una resa da cuffie premium. È il loro posizionamento, più che un difetto nascosto.

La scelta dipende quindi dall’uso. Se servono auricolari economici, con buona autonomia, custodia leggera e funzioni pratiche, l’offerta Lidl può avere senso. Se invece la priorità è un suono più curato o un isolamento efficace dai rumori esterni, meglio guardare a modelli con ANC e di fascia superiore.