Se non lo attivi sul tuo Apple Watch lo stai usando al 30% delle sue capacità

Basta mettere mano ad alcune impostazioni che spesso restano lì, ignorate: meno distrazioni, più controllo su salute e allenamenti, qualche funzione di sicurezza in più e una gestione migliore di batteria e privacy.

Apple Watch, le cinque impostazioni che cambiano l’uso di ogni giorno

Il primo intervento riguarda il modo in cui l’Apple Watch accompagna la giornata: quadrante, complicazioni e scorciatoie. Dall’app Watch su iPhone, nella sezione “Quadranti”, conviene scegliere un quadrante chiaro, facile da leggere, e inserire solo ciò che serve davvero: meteo, calendario, attività, timer, promemoria o frequenza cardiaca. Può sembrare poca cosa. In realtà fa la differenza, perché un display troppo pieno finisce per distrarre più che aiutare.

Da controllare anche il Centro di Controllo, che sui modelli aggiornati alle versioni più recenti di watchOS si apre dal tasto laterale. Qui è utile mettere ordine tra i comandi rapidi: modalità silenziosa, torcia, blocco in acqua, ping dell’iPhone, risparmio energetico. Poi c’è Siri: chi la usa può attivare “Alza per parlare”, se disponibile; chi teme partenze involontarie può disattivarla senza rimpianti. Sugli Apple Watch Ultra vale la pena configurare bene il pulsante Azione, scegliendo tra allenamento, waypoint, torcia o cronometro. Infine, spesso dimenticato, c’è lo Smart Stack: i widget vanno scelti con cura, così da mostrare al momento giusto agenda, musica, meteo o attività.

Configurazione rapida dello smartwatch al polso, tra notifiche e impostazioni utili per l’uso quotidiano.

Notifiche, salute e allenamenti: così si riduce il rumore al polso

Il nodo più delicato resta quello delle notifiche su Apple Watch. Se si lascia acceso tutto, chat, app bancarie, social e giochi compresi, il polso diventa una centrale di avvisi. Meglio aprire l’app Watch su iPhone, entrare in “Notifiche” e decidere app per app cosa può vibrare e cosa no. Chiamate, messaggi importanti e calendario possono restare. Molto altro, spesso, può aspettare sull’iPhone. “La funzione è utile se selezionata, fastidiosa se lasciata libera”, ripetono da anni molti tecnici dell’assistenza Apple nei consigli agli utenti.

Sul fronte salute, alcune voci meritano attenzione. Gli avvisi per frequenza cardiaca alta o bassa, ritmo irregolare, promemoria per i farmaci e rilevamento del rumore ambientale si possono attivare dall’app Salute o dall’app Watch, a seconda del modello e del Paese. Non sostituiscono un medico, come ricorda Apple nella documentazione ufficiale, ma possono segnalare valori anomali da verificare. Anche gli allenamenti automatici vanno regolati: il riconoscimento di camminata, corsa o bici è comodo, certo, ma può produrre promemoria non richiesti. Meglio lasciare attivo solo ciò che si usa davvero.

Sicurezza e automazioni: le funzioni da attivare subito

Tra le funzioni più concrete c’è il rilevamento cadute, disponibile su diversi modelli di Apple Watch. Serve ad avvisare i soccorsi se l’utente resta immobile dopo una caduta rilevata. Si gestisce dall’app Watch, nella sezione “SOS emergenze”, insieme a Chiamata di emergenza e ai contatti da avvisare. Per chi corre da solo, va in bici o fa trekking, è una delle impostazioni da controllare subito. Richiede pochi minuti, poi resta pronta.

Sui modelli compatibili c’è anche il rilevamento incidenti, pensato da Apple per riconoscere gravi collisioni in auto e proporre la chiamata ai servizi di emergenza. Anche qui, il sistema non è infallibile: dipende da condizioni, sensori e rete disponibile. Ma configurarlo correttamente può fare la differenza. Le automazioni dell’app Comandi, invece, servono a togliere di mezzo piccoli gesti ripetitivi: attivare una modalità Full immersion quando parte un allenamento, cambiare quadrante in ufficio, mettere il silenzioso durante il sonno. Piccole abitudini automatiche, utili proprio perché quasi non si notano.

Autonomia e privacy: i controlli da fare dopo la configurazione

Passati i primi giorni, quando l’effetto novità si attenua, conviene guardare da vicino autonomia Apple Watch e consumi reali. Dalle impostazioni dell’orologio si può controllare lo stato della batteria e attivare il risparmio energetico quando serve, sapendo però che alcune funzioni vengono limitate. Anche il display sempre attivo, presente su vari modelli, pesa sui consumi: chi non ne ha bisogno può spegnerlo e recuperare ore preziose. Lo stesso vale per aggiornamenti in background e notifiche superflue.

La privacy merita un controllo a parte. In “Privacy e sicurezza” si può verificare quali app accedono a posizione, microfono, dati salute e sensori. Fitness, mappe o meteo possono avere buoni motivi per usare la posizione; altre app, magari, no. Meglio rivedere anche i permessi concessi ai dati di Apple Salute, soprattutto se si usano app di terze parti per dieta, sonno o allenamento. Alla fine, il miglior Apple Watch non è quello con tutte le funzioni accese, ma quello regolato sulle abitudini di chi lo porta al polso. E lì, più del modello, conta la cura delle impostazioni.