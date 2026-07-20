HDMI, sì, ma di che tipo? Per ogni dispositivo è necessario usare quello giusto: A, C e D sono i più diffusi

Non è solo una questione di prezzo o di lunghezza. Risoluzione, frequenza di aggiornamento e tipo di connettore possono fare la differenza sulla qualità del segnale audio-video e sulla compatibilità tra i dispositivi.

Standard, High Speed, Premium e Ultra High Speed: cosa cambia davvero

La sigla HDMI, cioè High Definition Multimedia Interface, indica lo standard più usato per portare con un solo cavo video, audio e segnali di controllo da una sorgente a uno schermo. Ma i cavi non sono tutti uguali. Un cavo HDMI Standard è nato per risoluzioni come 720p e 1080i, con una banda fino a circa 5 Gbps, ed è legato alle prime versioni dello standard, dalla 1.0 alla 1.2a.

Per vecchi decoder o lettori DVD può ancora andare bene. Con i cavi HDMI High Speed si sale di livello: supportano 1080p, 3D, Deep Color e 4K a 30 Hz, con banda fino a 10 Gbps. Poi ci sono i Premium High Speed HDMI, certificati per reggere senza problemi il 4K a 60 Hz, l’HDR e una gamma colori più ampia, fino a 18 Gbps. Chi usa console recenti, TV di fascia alta o dispositivi compatibili con HDMI 2.1 deve invece guardare ai cavi Ultra High Speed, pensati per arrivare fino a 48 Gbps e gestire segnali più pesanti, compreso l’8K HDR.

Connettori HDMI di diverse dimensioni vicino alle porte posteriori di un dispositivo, per una guida alla scelta del cavo giusto.

Risoluzione, refresh rate e banda: dal 1080i all’8K HDR

Il punto, spesso ignorato al momento dell’acquisto, è semplice: la scritta HDMI sulla confezione non basta a garantire le prestazioni richieste. Una TV 4K, una console di nuova generazione o un ricevitore home theater possono anche funzionare con un cavo più vecchio, ma solo entro i limiti della sua banda. E lì possono iniziare i problemi: schermo nero, perdita del segnale, immagini instabili, oppure impossibilità di attivare HDR e frequenze più alte. Per un impianto semplice in Full HD, un cavo High Speed spesso è ancora sufficiente.

Per il 4K a 60 Hz, invece, meglio scegliere un Premium High Speed HDMI, possibilmente con logo di certificazione ufficiale. Se l’obiettivo è usare 4K ad alto refresh rate, 8K, funzioni avanzate di HDMI 2.1 o configurazioni gaming più spinte, serve un Ultra High Speed HDMI. Alcuni cavi riportano anche il supporto al canale HDMI Ethernet Channel, che permette, quando anche i dispositivi lo prevedono, di condividere una connessione di rete fino a 100 Mbps. Ma non tutti gli apparecchi hanno questa funzione: va verificata nelle schede tecniche, senza darla per scontata.

Connettori HDMI Type A, Mini, Micro e Automotive: scegliere quello giusto

Oltre alla categoria del cavo, conta il tipo di connettore HDMI. Il più diffuso è il Type A, quello standard, presente su televisori, monitor, videoproiettori, console, decoder, lettori Blu-ray, streamer multimediali e ricevitori home theater. È il classico connettore che si trova dietro al mobile TV, spesso vicino a porte USB, ottiche e di rete.

Il Mini HDMI, o Type C, è stato usato soprattutto su reflex, videocamere e alcuni tablet: da una parte ha il connettore più piccolo, dall’altra di solito un HDMI Type A per il collegamento a TV o monitor. Ancora più compatto è il Micro HDMI, o Type D, pensato per dispositivi portatili come alcune fotocamere digitali, tablet compatti e smartphone compatibili.

Nel settore auto esiste poi il Type E, il connettore HDMI Automotive, progettato per resistere meglio a vibrazioni e interferenze elettriche del veicolo. Prima di comprare, conviene quindi guardare davvero le porte del dispositivo. Un cavo sbagliato entra male, o non entra proprio. E se la scelta parte senza controlli, l’adattatore può non bastare.

Anche la lunghezza conta. I cavi HDMI passivi, i più comuni, non hanno elettronica interna di amplificazione e in genere sono affidabili su distanze contenute, spesso fino a circa 5 metri, in base alla qualità del cavo e al segnale trasmesso. Di solito sono bidirezionali: si collega un’estremità alla sorgente e l’altra al televisore senza preoccuparsi del verso.

Quando la distanza aumenta, entrano in gioco i cavi HDMI attivi, che hanno circuiti di amplificazione in una delle estremità e, in alcuni casi, richiedono alimentazione tramite USB o adattatore. Qui serve attenzione: molti cavi attivi sono direzionali, con un lato indicato come “Source” e l’altro come “Display” o “TV”. Montati al contrario, semplicemente non funzionano.

Per tratte più lunghe e installazioni ordinate, per esempio tra rack tecnico e videoproiettore, si usano anche i cavi HDMI ottici, basati su fibra: sono sottili, meno sensibili ai disturbi elettromagnetici e adatti a distanze maggiori. Anche questi, di norma, hanno un verso preciso. Il consiglio pratico resta uno: scegliere il cavo HDMI più corto possibile per l’uso previsto, controllare la certificazione Premium o Ultra High Speed quando serve, verificare connettori e compatibilità dei dispositivi. Spendere tanto non significa sempre avere di più. Ma risparmiare sul cavo sbagliato può fermare tutto l’impianto.