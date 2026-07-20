HDMI, sì, ma di che tipo? Per ogni dispositivo è necessario usare quello giusto: A, C e D sono i più diffusi

Chi deve collegare TV, console, lettori Blu-ray, decoder, PC o sistemi home theater oggi si trova davanti a una scelta meno banale di quanto sembri: il cavo HDMI giusto.
Chi deve collegare TV, console, lettori Blu-ray, decoder, PC o sistemi home theater oggi si trova davanti a una scelta meno banale di quanto sembri: il cavo HDMI giusto.
Valentina Giungati
Pubblicato il 20 lug 2026
HDMI, sì, ma di che tipo? Per ogni dispositivo è necessario usare quello giusto: A, C e D sono i più diffusi

Non è solo una questione di prezzo o di lunghezza. Risoluzione, frequenza di aggiornamento e tipo di connettore possono fare la differenza sulla qualità del segnale audio-video e sulla compatibilità tra i dispositivi.

Standard, High Speed, Premium e Ultra High Speed: cosa cambia davvero

La sigla HDMI, cioè High Definition Multimedia Interface, indica lo standard più usato per portare con un solo cavo video, audio e segnali di controllo da una sorgente a uno schermo. Ma i cavi non sono tutti uguali. Un cavo HDMI Standard è nato per risoluzioni come 720p e 1080i, con una banda fino a circa 5 Gbps, ed è legato alle prime versioni dello standard, dalla 1.0 alla 1.2a.

Per vecchi decoder o lettori DVD può ancora andare bene. Con i cavi HDMI High Speed si sale di livello: supportano 1080p, 3D, Deep Color e 4K a 30 Hz, con banda fino a 10 Gbps. Poi ci sono i Premium High Speed HDMI, certificati per reggere senza problemi il 4K a 60 Hz, l’HDR e una gamma colori più ampia, fino a 18 Gbps. Chi usa console recenti, TV di fascia alta o dispositivi compatibili con HDMI 2.1 deve invece guardare ai cavi Ultra High Speed, pensati per arrivare fino a 48 Gbps e gestire segnali più pesanti, compreso l’8K HDR.

Connettori HDMI Type A, mini e micro su una scrivania accanto alle porte HDMI di un ricevitore
Connettori HDMI di diverse dimensioni vicino alle porte posteriori di un dispositivo, per una guida alla scelta del cavo giusto.

Risoluzione, refresh rate e banda: dal 1080i all’8K HDR

Il punto, spesso ignorato al momento dell’acquisto, è semplice: la scritta HDMI sulla confezione non basta a garantire le prestazioni richieste. Una TV 4K, una console di nuova generazione o un ricevitore home theater possono anche funzionare con un cavo più vecchio, ma solo entro i limiti della sua banda. E lì possono iniziare i problemi: schermo nero, perdita del segnale, immagini instabili, oppure impossibilità di attivare HDR e frequenze più alte. Per un impianto semplice in Full HD, un cavo High Speed spesso è ancora sufficiente.

Per il 4K a 60 Hz, invece, meglio scegliere un Premium High Speed HDMI, possibilmente con logo di certificazione ufficiale. Se l’obiettivo è usare 4K ad alto refresh rate, 8K, funzioni avanzate di HDMI 2.1 o configurazioni gaming più spinte, serve un Ultra High Speed HDMI. Alcuni cavi riportano anche il supporto al canale HDMI Ethernet Channel, che permette, quando anche i dispositivi lo prevedono, di condividere una connessione di rete fino a 100 Mbps. Ma non tutti gli apparecchi hanno questa funzione: va verificata nelle schede tecniche, senza darla per scontata.

Connettori HDMI Type A, Mini, Micro e Automotive: scegliere quello giusto

Oltre alla categoria del cavo, conta il tipo di connettore HDMI. Il più diffuso è il Type A, quello standard, presente su televisori, monitor, videoproiettori, console, decoder, lettori Blu-ray, streamer multimediali e ricevitori home theater. È il classico connettore che si trova dietro al mobile TV, spesso vicino a porte USB, ottiche e di rete.

Il Mini HDMI, o Type C, è stato usato soprattutto su reflex, videocamere e alcuni tablet: da una parte ha il connettore più piccolo, dall’altra di solito un HDMI Type A per il collegamento a TV o monitor. Ancora più compatto è il Micro HDMI, o Type D, pensato per dispositivi portatili come alcune fotocamere digitali, tablet compatti e smartphone compatibili.

Nel settore auto esiste poi il Type E, il connettore HDMI Automotive, progettato per resistere meglio a vibrazioni e interferenze elettriche del veicolo. Prima di comprare, conviene quindi guardare davvero le porte del dispositivo. Un cavo sbagliato entra male, o non entra proprio. E se la scelta parte senza controlli, l’adattatore può non bastare.

Anche la lunghezza conta. I cavi HDMI passivi, i più comuni, non hanno elettronica interna di amplificazione e in genere sono affidabili su distanze contenute, spesso fino a circa 5 metri, in base alla qualità del cavo e al segnale trasmesso. Di solito sono bidirezionali: si collega un’estremità alla sorgente e l’altra al televisore senza preoccuparsi del verso.

Quando la distanza aumenta, entrano in gioco i cavi HDMI attivi, che hanno circuiti di amplificazione in una delle estremità e, in alcuni casi, richiedono alimentazione tramite USB o adattatore. Qui serve attenzione: molti cavi attivi sono direzionali, con un lato indicato come “Source” e l’altro come “Display” o “TV”. Montati al contrario, semplicemente non funzionano.

Per tratte più lunghe e installazioni ordinate, per esempio tra rack tecnico e videoproiettore, si usano anche i cavi HDMI ottici, basati su fibra: sono sottili, meno sensibili ai disturbi elettromagnetici e adatti a distanze maggiori. Anche questi, di norma, hanno un verso preciso. Il consiglio pratico resta uno: scegliere il cavo HDMI più corto possibile per l’uso previsto, controllare la certificazione Premium o Ultra High Speed quando serve, verificare connettori e compatibilità dei dispositivi. Spendere tanto non significa sempre avere di più. Ma risparmiare sul cavo sbagliato può fermare tutto l’impianto.

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