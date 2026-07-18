Smartphone a rate senza finanziamento: ora puoi comprarlo così

I modelli più richiesti, dagli iPhone ai Samsung Galaxy fino agli altri top di gamma, superano spesso i 1.000 euro. Spalmare la spesa aiuta, certo. Ma la vera convenienza si gioca su dettagli molto concreti: TAN, TAEG, durata del finanziamento, vincoli e costo totale prima della firma.

Secondo le stime del settore retail, oltre il 60% dei telefoni venduti in Italia passa da formule di rateizzazione, tra negozi fisici, acquisti online e operatori telefonici. Una soluzione comoda, ma non sempre leggera per il portafoglio.

Smartphone a rate nel 2026: cosa offrono negozi, e-commerce e operatori

Le strade principali per acquistare uno smartphone a rate nel 2026 sono due. Si può passare da un negozio fisico o da un e-commerce, con finanziamento gestito da società convenzionate. Oppure si può comprare il telefono da un operatore telefonico, pagando le rate insieme all’offerta mobile. Nel primo caso il dispositivo, di solito, resta svincolato dalla Sim. Nel secondo, invece, la rata è spesso legata al contratto e alla permanenza con l’operatore.

Un cliente controlla il contratto prima di acquistare uno smartphone a rate, con calcolatrice e carta sul tavolo.

Tra le catene dell’elettronica, MediaWorld propone finanziamenti tramite Findomestic per acquisti sopra i 199 euro, con piani da 12 a 48 rate e promozioni periodiche a TAN 0% e TAEG 0%. Fuori dalle offerte, però, il conto cambia. Per un prodotto da 799 euro, l’esempio indicato prevede 24 rate da 39,50 euro, con TAN fisso all’11,95% e TAEG al 12,62%. Unieuro, con Agos, finanzia importi da 320 a 1.300 euro; su 520 euro, la simulazione porta a 23 rate da 26,53 euro, con TAN 14,32% e TAEG 14,99%. Numeri da leggere con calma, non da scorrere di fretta.

Online, Amazon offre due possibilità: le 5 rate mensili senza interessi, gestite direttamente dalla piattaforma e non considerate un finanziamento tradizionale, oppure il credito con Cofidis, fino a 24 rate, con TAEG che può arrivare al 19,26%. Euronics si appoggia a Findomestic e, per un articolo da 800 euro, indica un esempio con 20 rate da 42,50 euro, TAN 7,01% e TAEG 7,24%. Trony lavora con Agos Ducato e Findomestic, mentre per cifre più basse prevede anche soluzioni in 3 rate senza interessi. Per chi sceglie un modello della casa coreana, il Samsung Store consente in alcuni casi il pagamento a tasso zero, con importo minimo di 199 euro e piani fino a 40 rate, a seconda delle promozioni attive.

Con gli operatori il discorso cambia. TIM propone smartphone con finanziamento TIMFin a TAN 0% e TAEG 0%, di norma su 30 rate mensili, ma l’accesso è riservato ai clienti o a chi attiva un’offerta. Vodafone, dopo l’incorporazione in Fastweb S.p.A. dal 1° gennaio 2026, continua a usare il proprio marchio commerciale e mantiene formule come Telefono No Problem o Smartphone Easy tramite Compass, con rate fino a 48 mesi. WindTre prevede spesso anticipo, rate da 24 o 30 mesi e una rata finale che non si paga se si resta clienti fino alla scadenza. Iliad, invece, al momento non vende direttamente smartphone a rate: chi sceglie le sue tariffe di solito compra il telefono a parte, in negozio o online.

TAN, TAEG e vincoli: cosa guardare prima di firmare

Prima di accettare un’offerta per uno smartphone a rate, le due sigle da controllare sono sempre le stesse: TAN e TAEG. Il TAN, cioè il tasso annuo nominale, indica gli interessi applicati al finanziamento. Il TAEG, tasso annuo effettivo globale, comprende anche eventuali costi accessori e restituisce quindi un’idea più realistica della spesa. Spesso è proprio lì che si vede se l’offerta conviene davvero.

Una rata bassa può fare gola, soprattutto quando si è in negozio, magari di sabato, tra code, scaffali e volantini. Ma il conto va fatto sul totale. Un finanziamento a TAN 0% con TAEG diverso da zero può includere spese di istruttoria, gestione pratica o incasso rata. Prima della firma vanno quindi letti durata, importo totale dovuto, modalità di addebito, penali eventuali e condizioni per chiudere prima il finanziamento. “Guardi il totale, non solo la rata”, ripetono spesso gli addetti più attenti. Sembra un consiglio scontato, ma resta quello giusto.

Con gli operatori telefonici c’è poi un altro punto: il vincolo contrattuale. Il telefono può anche essere libero da blocchi sulla Sim, ma il pagamento resta collegato all’offerta mobile o fissa. Se il cliente cambia operatore prima della scadenza, può dover saldare in una volta sola le rate residue o perdere i benefici legati alla permanenza. Ed è a quel punto, magari dopo pochi mesi, che la promozione “a zero” mostra il suo vero prezzo.

La differenza tra tasso zero reale e finanziamento standard può essere notevole. Se uno smartphone costa 800 euro e viene pagato con TAN 0% e TAEG 0%, il cliente versa esattamente 800 euro, solo divisi nel tempo. È la formula più chiara: niente interessi, niente costi extra, nessuna sorpresa sul totale.

Con un TAEG tra il 10% e il 15%, invece, il prezzo finale sale. Un telefono da 800 euro finanziato in 24 mesi con un tasso intorno al 14% può arrivare a costare circa 950-960 euro, secondo le simulazioni riportate dagli operatori del settore. La rata mensile resta affrontabile, ed è proprio questo che convince molti consumatori. Ma alla fine il sovrapprezzo vale una custodia di fascia alta, un paio di auricolari o diversi mesi di piano telefonico.

Le offerte migliori, di solito, arrivano durante campagne promozionali legate ai volantini, al lancio di nuovi modelli o agli accordi tra rivenditori e finanziarie. MediaWorld, Unieuro, Euronics, gli stessi produttori e alcuni operatori telefonici alternano periodi di rateizzazione a tasso zero a fasi con condizioni standard. Per questo conviene controllare più canali nello stesso giorno: sito, negozio, app dell’operatore, condizioni della finanziaria. Mezz’ora di confronto può fare una bella differenza sul prezzo finale.

Quando le rate convengono davvero e quando è meglio pagare subito

Comprare uno smartphone a rate conviene davvero quando il TAEG è 0%, il prezzo di listino non viene gonfiato e l’offerta telefonica collegata, se c’è, è quella che il cliente avrebbe scelto comunque. In quel caso la rateizzazione permette di non tirare fuori subito 700, 900 o 1.200 euro, lasciando liquidità per altre spese. Per molte famiglie non è un dettaglio.

La scelta diventa meno conveniente quando il finanziamento prevede interessi alti o quando l’acquisto con operatore obbliga a passare a un piano più caro. Se per avere il telefono si accetta una tariffa mobile da qualche euro in più al mese, quel costo va sommato al prezzo del dispositivo. Lo stesso vale per anticipi, rate finali, assicurazioni facoltative e servizi aggiunti: prese una per una sembrano piccole voci. Poi, però, il totale cresce.

Quando il TAEG supera il 10-15%, pagare subito resta spesso la scelta più prudente, se si ha la liquidità. Se invece il telefono serve in fretta, per lavoro, studio o per un guasto improvviso, un finanziamento può avere senso anche con interessi, a patto che il costo complessivo sia chiaro fin dall’inizio. La domanda giusta, alla fine, non è solo: “quanto pago al mese?”. È: “quanto pago in tutto?”. È lì che si capisce se l’affare lo è davvero.