La Polizia Postale ha scoperto una nuova insospettabile truffa online e ha dato l'allarme

Il raggiro passa da email fraudolente con dentro un QR Code malevolo: basta inquadrarlo per finire su un falso sito e rischiare di consegnare ai truffatori dati personali, credenziali e informazioni bancarie.

La segnalazione è arrivata dai canali della Polizia Postale, che nelle ultime ore ha richiamato l’attenzione su una campagna di phishing costruita attorno al nome di Idealista S.p.A., portale molto usato da chi cerca case in vendita o in affitto. Secondo gli investigatori informatici, i messaggi sembrano rivolti ai clienti del sito italiano e imitano loghi, grafica e stile delle comunicazioni ufficiali.

Il rischio sta proprio qui. L’utente riceve una email che sembra vera, magari mentre sta davvero cercando un appartamento o sta gestendo un annuncio. In quel momento è più facile abbassare la guardia. Il senso dell’avviso della Polizia Postale è chiaro: non bisogna fidarsi della sola intestazione del messaggio, perché mittente, immagini e impaginazione possono essere falsificati con strumenti ormai alla portata delle reti criminali.

Il QR Code malevolo che porta al falso sito Idealista

La società Idealista non risulta coinvolta nel raggiro. Il suo marchio viene usato senza autorizzazione, come accade spesso nelle truffe online che sfruttano nomi conosciuti e ritenuti affidabili dagli utenti.

Una mail con QR code sullo smartphone mentre si cercano case online, scenario tipico delle truffe di phishing via QR.

La novità segnalata dagli investigatori è l’uso di un QR Code malevolo inserito nel corpo della mail. Non c’è quindi un link scritto da cliccare, ma un codice da inquadrare con lo smartphone. Un dettaglio che può sembrare pratico, quasi normale. In realtà serve a portare la vittima su una pagina esterna controllata dai truffatori.

Dopo la scansione del QR Code, l’utente viene indirizzato verso un falso sito che imita Idealista. La pagina può riprendere colori, schermate di accesso e riferimenti al portale originale, con l’obiettivo di convincere la persona a inserire le proprie credenziali o ad avviare una presunta procedura di verifica. È in quel passaggio che scatta il furto.

Questa tecnica, chiamata anche quishing, è una variante del phishing tradizionale. Funziona perché aggira un controllo ormai abbastanza comune: davanti a un link scritto molti utenti controllano l’indirizzo, davanti a un QR Code invece spesso si limitano a inquadrarlo. La pagina di destinazione compare dopo. E a volte è già troppo tardi.

Dati personali e bancari nel mirino dei cybercriminali

Nel falso portale collegato alla truffa Idealista, i cybercriminali cercano di ottenere dati personali, credenziali di accesso, numeri di telefono, indirizzi email e, nei casi più delicati, anche dettagli bancari o informazioni sulle carte di pagamento. Dati che possono essere usati per svuotare conti, aprire nuove frodi o preparare altri tentativi di ricatto e impersonificazione.

Chi cerca casa, del resto, finisce spesso per condividere informazioni sensibili: documenti, recapiti, disponibilità economica, date di trasferimento, coordinate per caparre o acconti. Anche per questo il mercato immobiliare online è diventato un bersaglio appetibile. Non serve arrivare a una compravendita: può bastare una falsa “verifica dell’account” o una presunta conferma dell’annuncio per consegnare ai truffatori quello che cercano.

Idealista, nelle indicazioni pubblicate sul proprio sito, ricorda che “non ti chiederà mai via email o telefono le tue credenziali”, salvo l’accesso all’area privata per operazioni specifiche legate agli annunci. Una regola semplice, ma decisiva: se una comunicazione chiede password, codici o dati di pagamento fuori dai percorsi abituali, va considerata sospetta.

Credenziali e pagamenti, le verifiche da fare prima di inserire i dati

Prima di accedere a una pagina collegata a una email Idealista, il consiglio è controllare con calma l’indirizzo del sito. La pagina deve mostrare il protocollo HTTPS e il lucchetto nella barra del browser, ma non basta. Va verificato anche che il dominio sia quello corretto, senza lettere aggiunte, trattini fuori posto o estensioni insolite.

Se c’è anche solo un dubbio, meglio non usare il link o il QR Code ricevuto via email. È più sicuro aprire il sito digitando a mano l’indirizzo nel browser oppure usare l’app ufficiale, se già installata. Una precauzione semplice, certo. Ma spesso è proprio quella che evita il danno.

La Polizia Postale invita inoltre a non comunicare mai password, codici temporanei, dati della carta o credenziali bancarie attraverso pagine raggiunte da messaggi inattesi. Se le informazioni sono già state inserite, bisogna cambiare subito le password, contattare la banca e segnalare l’episodio alle autorità competenti, allegando email, schermate e indirizzi web. In casi come questi, pochi minuti possono fare la differenza.