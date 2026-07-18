Questo malware Android puoi spiare lo schermo e leggere i tuoi messaggi: così sta controllando il tuo dispositivo

Colpisce attraverso app infette, link ingannevoli e permessi concessi con troppa fretta. Il rischio non è solo il furto di dati personali: in alcuni casi chi attacca può arrivare a usare il dispositivo quasi come se lo avesse in mano. Aprire app, leggere notifiche, catturare codici di accesso, arrivare ai conti online. Una minaccia concreta, soprattutto per chi usa lo smartphone per home banking, email e autenticazione a due fattori.

Il punto debole, spesso, sono i servizi di accessibilità Android. Sono funzioni pensate per aiutare persone con disabilità visive o motorie, ma molti malware le usano in modo distorto: leggono ciò che compare sul display e simulano tocchi sullo schermo. Una volta ottenuti quei permessi, il software dannoso può seguire i passaggi più delicati, osservare l’apertura di un’app bancaria, intercettare i dati inseriti dall’utente e, in alcuni casi, mostrare finte schermate di login sopra quelle vere.

“Il problema non è Android in sé, ma l’uso improprio di autorizzazioni molto potenti”, spiegano da tempo i ricercatori di sicurezza mobile, richiamando anche le indicazioni pubblicate da Google per proteggere gli utenti. A questo si aggiunge la possibilità di leggere o deviare gli SMS, ancora usati da alcuni servizi per inviare codici temporanei. Se il telefono è già sotto controllo, quella protezione diventa molto più fragile. L’utente magari vede una schermata normale. Nel frattempo, però, il dispositivo parla con un server remoto.

Come agisce il malware: schermo, SMS e controllo remoto

Uno smartphone Android compromesso non sempre dà segnali clamorosi. Anzi, proprio questo rende più difficile accorgersi dell’infezione nelle prime ore. Qualche indizio, però, va preso sul serio: batteria che si scarica in fretta, telefono caldo anche quando non viene usato, rallentamenti improvvisi, app che si aprono da sole, notifiche che spariscono, permessi cambiati senza un motivo chiaro.

Uno smartphone con notifiche sfocate su una scrivania: scenario tipico dei rischi di malware Android e controllo remoto.

Anche un consumo anomalo di dati, controllabile dalle impostazioni di rete, può indicare collegamenti continui verso l’esterno. Un altro campanello d’allarme è la comparsa di app sconosciute o con nomi generici, magari con icone poco riconoscibili: “Servizi”, “Aggiornamento”, “Protezione”. Nomi scelti apposta per passare inosservati. Nei casi più delicati possono arrivare avvisi di accesso a email, social network o conti bancari, magari nel cuore della notte. Non significa sempre che il telefono sia infetto. Ma è il momento di fermarsi e controllare.

Le vie di infezione più probabili: app, link e permessi abusati

Le strade più comuni passano da app Android scaricate fuori dagli store ufficiali, messaggi di phishing ricevuti via SMS, email o chat, e pagine web che copiano servizi noti chiedendo di installare aggiornamenti urgenti. Secondo le raccomandazioni di Google e delle autorità nazionali per la cybersicurezza, una delle prime difese è evitare file Apk presi da siti sconosciuti, forum, canali social o link inoltrati da contatti non verificati.

L’esca, spesso, è semplice: una consegna da sbloccare, una multa da consultare, un rimborso, un avviso della banca. Poi arriva la richiesta di installare un’app e concedere permessi molto ampi, compresi quelli per accessibilità, notifiche e lettura degli SMS. È lì che l’attacco fa il salto. L’utente pensa di completare una procedura, invece autorizza il malware ad agire con grande libertà. Anche alcune app rimaste per poco tempo negli store ufficiali possono essere rischiose, ma i controlli automatici e le rimozioni successive riducono il pericolo rispetto alle installazioni da fonti esterne.

Se si sospetta la presenza di un malware Android, la prima cosa da fare è bloccare le operazioni sensibili: niente accessi alla banca, niente pagamenti, niente password inserite finché il telefono non è stato controllato. Bisogna verificare le app installate, eliminare quelle sconosciute, togliere i permessi di accessibilità ai software non indispensabili e avviare una scansione con Play Protect o con una soluzione di sicurezza affidabile.

Se il dispositivo continua a comportarsi in modo strano, il ripristino alle impostazioni di fabbrica resta una scelta drastica ma efficace, dopo aver salvato foto, documenti e contatti sicuri. Subito dopo vanno aggiornati sistema operativo e app, installando solo dagli store ufficiali.

Le password degli account principali andrebbero cambiate da un altro dispositivo sicuro, attivando quando possibile l’autenticazione a due fattori tramite app dedicata o chiave fisica, evitando di affidarsi solo agli SMS. Per i servizi bancari, meglio contattare la propria banca e controllare movimenti, dispositivi associati e limiti di pagamento. Una cautela in più, ma spesso decisiva.