Come accedere al Bonus Computer 2026: domanda e documenti

È, piuttosto, un insieme di contributi regionali e misure nazionali pensati per aiutare famiglie, studenti, docenti e persone con disabilità ad acquistare PC, tablet e strumenti informatici per la scuola, il lavoro e la didattica digitale. La regola, però, cambia da territorio a territorio: importi, requisiti e tempi dipendono dai singoli bandi. In molti casi il punto di partenza resta l’ISEE, insieme alla situazione scolastica o familiare di chi presenta domanda.

Nel 2026, quando si parla di bonus computer, si parla soprattutto di voucher regionali, rimborsi o contributi a fondo perduto legati al diritto allo studio e all’inclusione digitale. Misure nate per alleggerire una spesa che, per molte famiglie, pesa eccome: un portatile per la scuola, un tablet per seguire le lezioni online, un software compensativo. E se in casa studiano due o tre ragazzi, il conto sale in fretta.

In Lombardia, per esempio, la Dote Scuola permette di acquistare libri e strumenti tecnologici per la didattica, compresi PC e tablet, nei limiti fissati dal bando regionale. In Piemonte c’è il Voucher Scuola, che può essere usato anche per dotazioni tecnologiche presso negozi convenzionati. Nel Lazio il sostegno passa da borse di studio e bandi collegati a Io Studio o a DiSCo Lazio. In Veneto alcune misure per il diritto allo studio possono coprire anche spese digitali, se previste dal percorso scolastico. In Sicilia, dalle informazioni disponibili, l’aiuto riguarda più l’accesso al credito che un rimborso diretto.

Bonus computer 2026, cosa c’è davvero: voucher regionali, Carta del Docente e connettività

Accanto ai bandi locali resta la Carta del Docente, il portafoglio elettronico per l’aggiornamento degli insegnanti. Per il 2026 l’importo indicato è di 383 euro e può essere usato anche per comprare computer, laptop e tablet, con limiti precisi e scadenze da rispettare. C’è poi il capitolo connettività, legato ai contributi per banda larga e internet veloce promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: in alcuni casi il beneficio può includere anche un dispositivo in comodato o abbinato all’attivazione della linea.

Famiglia che valuta documenti e dispositivo digitale, scena tipica per chiedere o usare il bonus computer 2026.

Il requisito che ricorre più spesso per accedere al bonus computer 2026 è l’ISEE. Ma le soglie non sono uguali in tutta Italia. In Lombardia e Piemonte, per alcune misure scolastiche, il limite indicato è di 15.748,78 euro. Per i contributi rivolti a persone con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la soglia può salire: in Lombardia, ad esempio, arriva fino a 30.000 euro. In Veneto, per alcune agevolazioni scolastiche, si parla invece di limiti più larghi, fino a 40.000 euro, con possibili aumenti in presenza di studenti con disabilità.

I beneficiari sono soprattutto famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie, studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, universitari, docenti e persone con bisogni educativi specifici. Nel caso della Dote Scuola Lombardia, per esempio, il contributo riguarda studenti con meno di 21 anni iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado o a percorsi IeFP. Nel Lazio, i bandi universitari di DiSCo possono prevedere rimborsi per strumenti informatici, piattaforme di e-learning o abbonamenti dati. L’accesso, però, dipende dal reddito e, in alcuni casi, anche dal merito.

Un discorso a parte riguarda le persone con disabilità riconosciuta o con DSA. Qui non si tratta solo di coprire una spesa, ma di garantire un accesso concreto allo studio e alla comunicazione: computer configurati, software vocali, lettori di schermo, programmi compensativi. La documentazione sanitaria e scolastica va presentata insieme alla domanda, come ricordano spesso gli avvisi regionali. Senza quei certificati, il contributo può non essere ammesso.

PC, tablet, software e accessori: cosa rientra negli incentivi

Con il bonus computer 2026 si possono acquistare, a seconda del bando, computer fissi, notebook, tablet, stampanti, software didattici e accessori informatici collegati allo studio. Non sempre, però, si può scegliere liberamente cosa comprare. Alcune Regioni ammettono solo dispositivi considerati utili alla didattica. Altre chiedono che l’acquisto venga fatto in negozi convenzionati o attraverso piattaforme dedicate.

La Carta del Docente consente agli insegnanti di acquistare dispositivi elettronici utili alla formazione, compresi PC portatili e tablet. Non vale, però, per qualunque prodotto tecnologico. In genere restano fuori i beni non legati all’aggiornamento professionale. Per gli studenti bisogna fare attenzione a un’altra distinzione: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito sono pensate soprattutto per libri, eventi culturali, teatro, cinema e musei, e di norma non includono i personal computer tra le spese ammesse.

Per le misure dedicate a disabilità e DSA, l’elenco può essere più specifico: software di sintesi vocale, programmi per la lettura facilitata, ausili per la comunicazione, computer con caratteristiche tecniche adatte. In Lombardia il contributo per strumenti tecnologicamente avanzati può coprire fino al 70% della spesa, con importi che arrivano a 800 euro, in base al tipo di acquisto e alle risorse disponibili. Non basta tenere lo scontrino: il dispositivo deve essere coerente con quanto prevede il bando.

Domande online, documenti e tempi: come non perdere il contributo

La domanda per il bonus computer 2026 si presenta quasi sempre online, tramite i portali regionali, le piattaforme per il diritto allo studio o i siti degli enti competenti. Prima di cominciare conviene avere già pronti i documenti: DSU e ISEE aggiornato, documento d’identità, codice fiscale, eventuale certificazione di iscrizione scolastica o universitaria e, quando serve, certificazione di disabilità o diagnosi di DSA. Meglio non ridursi all’ultimo, perché i bandi hanno finestre precise e spesso non ammettono ritardi.

Dopo l’invio, l’ente controlla i requisiti e comunica l’esito. Il contributo può arrivare come voucher digitale, rimborso dopo l’acquisto o sconto riconosciuto direttamente dagli esercenti aderenti. In Piemonte, ad esempio, il voucher si usa tramite app nei negozi convenzionati. In Lombardia l’acquisto segue le regole del sistema regionale. Solo dopo la conferma conviene procedere, per evitare di comprare un dispositivo e poi scoprire di non avere diritto al beneficio.

Occhio anche ai tempi. Le risorse sono spesso limitate e le graduatorie seguono criteri fissati nei bandi: reddito, ordine di presentazione, condizione familiare, percorso di studio. Chi vuole acquistare un PC con incentivo 2026 dovrebbe quindi controllare spesso il sito della propria Regione, della scuola o dell’università. A volte basta una telefonata in segreteria per evitare un errore banale. E in queste procedure, si sa, anche un allegato mancante può lasciare fuori dalla graduatoria.