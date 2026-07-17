Scatta l'allerta per questi dispositivi: vanno riconsegnati, c'è un rischio per la salute

Scatta l’allerta per alcuni smoothie maker Koenic venduti da Media Markt e Saturn. L’avviso arriva dopo la segnalazione del produttore Imtron GmbH: un difetto di fabbricazione può comportare un rischio per la salute durante l’uso domestico.

Chi ha acquistato uno di questi apparecchi, anche diverso tempo fa, deve controllare con attenzione il modello e i codici riportati sull’etichetta. Non tutti i dispositivi sono coinvolti, ma per quelli indicati la raccomandazione è netta: sospenderne subito l’utilizzo e contattare il produttore.

Koenic KSBL-TR 456224, attenzione agli apparecchi venduti prima di febbraio 2026

Il richiamo riguarda il Koenic KSBL-TR 456224, uno smoothie maker venduto nei punti vendita Media Markt e Saturn, catene molto diffuse in Germania nel settore dell’elettronica di consumo. Secondo quanto riportato da Produktwarnung.eu e dall’avviso diffuso dal produttore, il problema interessa solo gli apparecchi venduti prima di febbraio 2026. Chi ha comprato il dispositivo dopo il 31 gennaio 2026 può quindi continuare a usarlo, salvo nuove indicazioni.

Per gli acquisti precedenti, invece, serve un controllo preciso. Non basta ricordare quando è stato comprato, né guardare colore o confezione. Il dato decisivo si trova sul corpo dell’apparecchio, nella targhetta con il codice di produzione. È da lì che si capisce se il frullatore rientra nel richiamo Imtron.

PO-Nummer, i codici da cercare sull’etichetta del dispositivo

Il numero da verificare è la PO-Nummer, cioè il codice d’ordine di produzione stampato sulla targhetta del dispositivo. Le unità coinvolte riportano uno di questi codici: 7000015170, 7000015889, 7000016344, 7000016534, 7000017671, 7000017962, 7000019196, 7000019419 oppure 7000020595. Se la PO-Nummer è diversa, in base alle informazioni diffuse dal produttore, l’apparecchio non risulta interessato dal problema.

Il controllo richiede pochi minuti, ma va fatto con attenzione: la targhetta può trovarsi sul fondo o in un punto poco visibile, spesso vicino ai dati elettrici e al marchio CE. In caso di dubbio, meglio fotografarla e confrontare il numero con calma. Con codici così simili, leggere una cifra per un’altra è più facile di quanto sembri.

Difetto nel tappo-bottiglia: rischio di soffocamento e contatti Imtron per il richiamo

Il difetto segnalato riguarda il tappo della bottiglia, che nello smoothie maker viene usata anche come contenitore per frullare. Dopo diversi lavaggi in lavastoviglie, un piccolo componente potrebbe staccarsi e finire dentro la bottiglia senza essere notato. Da qui il possibile rischio di soffocamento, soprattutto se il frammento viene ingerito mentre si beve. Per questo Imtron GmbH chiede ai proprietari dei dispositivi coinvolti di sospendere subito l’uso.

Chi possiede un Koenic KSBL-TR 456224 con una delle PO-Nummer indicate deve contattare direttamente il produttore al numero 0800 777 3222 oppure scrivere a contact@imtron.eu. Attraverso questi canali, spiega l’azienda nell’avviso, vengono fornite le istruzioni sui passaggi successivi del richiamo del prodotto. Nel frattempo, la cosa da fare è semplice: mettere da parte l’apparecchio, non lavarlo di nuovo e non usarlo nemmeno “solo una volta”.