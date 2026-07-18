Elon Musk ha deciso di rilasciarlo gratis per tutti: è una svolta senza precedenti

Elon Musk e xAI hanno reso disponibile dal 15 luglio 2026, in tutto il mondo e su GitHub, il codice aperto di Grok Build, l’assistente di programmazione basato su intelligenza artificiale.

Una scelta arrivata dopo le critiche sulla gestione dei dati nel cloud e pensata per permettere agli sviluppatori di usarlo anche in locale. Non più solo un servizio legato ai server dell’azienda, quindi, ma un software che si può controllare, modificare e installare sulle proprie macchine. Per molti è una svolta. E arriva in un momento tutt’altro che casuale.

Dal cloud al locale: cosa cambia per chi sviluppa con Grok Build

Con l’apertura del repository “xai-org/grok-build” su GitHub, Grok Build può essere eseguito direttamente in locale, senza passare per forza dall’infrastruttura cloud di xAI. Per chi programma ogni giorno, la differenza si sente: lo strumento può leggere, modificare, cercare ed eseguire parti di un progetto dal terminale, usando il modello Grok 4.5, presentato l’8 luglio 2026. La prima versione, lanciata a maggio, funzionava invece come servizio collegato alla nube, con limiti d’uso e transiti sui server della società. Or

a il vero limite diventa la potenza del computer dell’utente. Andrew Milich, responsabile del progetto, ha spiegato che il codice in Rust è stato pubblicato per rendere l’agente più facile da controllare e da adattare al modo di lavorare dei singoli sviluppatori. Tradotto: chi lavora su software proprietari o su ambienti delicati può vedere che cosa fa lo strumento, riga dopo riga. Non è un dettaglio tecnico. È il cuore della scelta.

Il caso privacy: repository sincronizzati e promessa di cancellazione dei dati

La decisione di Elon Musk arriva dopo settimane difficili per xAI, segnate dalle segnalazioni di ricercatori e utenti sulla possibile sincronizzazione di interi repository, compresi dati privati, verso server cloud senza un consenso davvero chiaro. Secondo le ricostruzioni circolate tra gli sviluppatori, alcune versioni precedenti di Grok Build avrebbero inviato più informazioni del previsto. Un problema pesante, soprattutto quando il codice è coperto da accordi di riservatezza o riguarda prodotti non ancora pubblici.

Musk, rispondendo alle critiche, ha assicurato che non sarebbe rimasto “nulla” dei dati già caricati: le informazioni conservate sui server, ha sostenuto, sarebbero state eliminate in modo permanente e la futura conservazione nel cloud sarebbe stata disattivata. Una promessa forte. Ma la fiducia, dopo un caso del genere, non torna in poche ore. Anche per questo la pubblicazione del codice conta: permette alla comunità di verificare, senza doversi fidare solo delle parole dell’azienda. Nel frattempo xAI ha annunciato anche il ripristino delle quote d’uso per gli utenti che avevano raggiunto i limiti prima del previsto, dopo la revisione delle soglie settimanali avviata a giugno.

La sfida a Claude, Gemini e OpenAI nel mercato degli assistenti di coding

La mossa porta Grok Build dentro una competizione sempre più affollata, dove gli assistenti di programmazione sono ormai strumenti centrali per startup, team aziendali e sviluppatori indipendenti. Claude di Anthropic, Gemini di Google e le soluzioni di OpenAI hanno già conquistato spazio nel lavoro quotidiano dei professionisti, soprattutto dove contano il collegamento con il cloud e le piattaforme collaborative. xAI prova a giocare una carta diversa: codice aperto, uso locale e maggiore controllo sui dati.

È una risposta tecnica, certo, ma anche commerciale, perché abbassa la soglia d’ingresso e parla a chi non si fida degli strumenti chiusi. Resta da vedere quanto la comunità adotterà davvero Grok Build e quanto in fretta contribuirà a migliorare plugin, estensioni e subagenti. Il precedente sulla privacy non sparisce. Però l’apertura del codice dà agli sviluppatori una possibilità concreta: guardare dentro lo strumento prima di decidere se fidarsi.