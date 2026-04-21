Si, c'è un modo per leggere i messaggi eliminati su Whatsapp. Ecco cosa devi fare

Giulio Sebastianelli
Pubblicato il 21 apr 2026
Si, c'è un modo per leggere i messaggi eliminati su Whatsapp. Ecco cosa devi fare

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più usata al mondo, ha introdotto nel tempo diverse funzionalità per migliorare la comunicazione tra gli utenti.

Una delle più discusse è la possibilità di eliminare i messaggi dopo averli inviati. In questo articolo esploreremo come è possibile tentare di recuperare quei messaggi cancellati, utilizzando diverse soluzioni, alcune delle quali più efficaci di altre, specialmente per gli utenti Android.

Scoprire i Messaggi Eliminati: Prima Soluzione — Cronologia Notifiche

Una delle soluzioni più semplici, che non richiede l’installazione di app aggiuntive, è consultare la cronologia notifiche sul proprio smartphone Android. Quando un messaggio WhatsApp viene ricevuto, il sistema operativo Android registra una notifica, e questa può rimanere anche se il messaggio viene successivamente eliminato.

Per recuperare questi messaggi, basta seguire questi semplici passaggi:

Aprire le Impostazioni del dispositivo.

Navigare nel menu Notifiche e barra di stato, poi selezionare Altre impostazioni e infine Cronologia notifiche.
Una volta attivato il servizio, si potrà visualizzare la lista delle notifiche ricevute negli ultimi giorni, inclusi i messaggi WhatsApp.

L’unico limite è che solo i primi 100 caratteri saranno visibili, e non sarà possibile accedere ai file multimediali o a conversazioni complete.

Purtroppo, questa soluzione non è infallibile: se la barra delle notifiche viene svuotata dopo aver ricevuto il messaggio, non sarà più possibile recuperarlo. Inoltre, non consente di visualizzare media come foto, video o audio.

Soluzione Avanzata: App di Terze Parti

Per chi vuole provare soluzioni più avanzate, ci sono alcune app di terze parti che permettono di monitorare le notifiche, anche quelle cancellate. Un esempio è Notification History, un’app che permette di avere una panoramica diretta delle notifiche, comprese quelle di WhatsApp.

Una volta scaricata e installata, l’app consente di visualizzare messaggi eliminati e fornisce anche il supporto per file multimediali nelle versioni beta.

Screen messaggi eliminati come recuperarli

Un’altra app utile è WhatsRemoved+, che consente di monitorare ogni messaggio eliminato dal mittente. Anche questa app registra ogni notifica e invia una segnalazione quando un messaggio è stato rimosso. Se la notifica è ancora disponibile, basterà aprirla per visualizzare il contenuto.

Anche se queste app sono generalmente più efficaci, hanno alcuni limiti: non funzionano se il telefono è in modalità aereo, se il risparmio energetico è attivo o se la connessione a Internet è interrotta. Inoltre, WhatsRemoved+ non è in grado di recuperare messaggi cancellati subito dopo l’invio.

Recuperare le Chat per Intero: Backup e Ripristino

Se non si è riusciti a leggere i messaggi eliminati attraverso la cronologia delle notifiche o app di terze parti, l’unica soluzione rimasta è ripristinare un backup WhatsApp.

Se si è abituati a fare regolarmente backup su Google Drive o iCloud, è possibile recuperare chat perse senza problemi. Tuttavia, va sottolineato che i messaggi eliminati dal mittente non sono inclusi nei backup, quindi non si potranno recuperare.

Per ripristinare un backup di WhatsApp, basta seguire questi passaggi:

Disinstallare e reinstallare WhatsApp.

Accettare i Termini e Condizioni e inserire nuovamente il proprio numero di cellulare. Durante la configurazione, selezionare l’opzione di ripristino chat da backup.

Anche se questa è una procedura abbastanza semplice, è importante sapere che i messaggi ricevuti dopo il backup non saranno inclusi nel recupero, e andranno persi.

Se i messaggi cancellati sono cruciali e non si ha un backup disponibile, esistono anche software di data recovery come Dr. Fone, che consente di recuperare messaggi, foto, video e file audio anche dopo che sono stati cancellati. Dopo aver installato il programma, basta collegare il dispositivo al computer e avviare una scansione per cercare i dati persi.

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