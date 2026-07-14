Se lo smartphone si surriscalda con questa App gratuita scopri subito chi è il colpevole e risolvi

Raffaele Moauro
Pubblicato il 14 lug 2026
Se lo smartphone si surriscalda con questa App gratuita scopri subito chi è il colpevole e risolvi

Se lo smartphone si surriscalda, rallenta o si ricarica in modo strano, dal 2026 gli utenti Android possono affidarsi a Battery Guru, un’app gratuita per capire da dove nasce il problema: batteria, app troppo pesanti o caricabatterie non adatto.

È una situazione comune: telefono caldo dopo pochi minuti, autonomia che crolla, ricarica lenta anche dopo un’ora con il cavo attaccato. Il punto è che la causa non è sempre chiara. Android dà qualche informazione, ma spesso non basta per capire cosa stia succedendo davvero sotto la scocca.

I segnali da non ignorare: calore, rallentamenti e ricarica anomala

Il surriscaldamento dello smartphone si nota subito. Il retro diventa caldo, le app si aprono con ritardo, la luminosità può abbassarsi da sola e la ricarica va più piano del previsto. Capita spesso con il navigatore acceso, con giochi pesanti, durante videochiamate lunghe o quando il telefono resta agganciato alla rete mobile in una zona dove il segnale è debole.

A volte, però, il calore arriva anche senza un uso intenso. Ed è lì che il dubbio diventa concreto. Secondo le informazioni disponibili, Battery Guru serve proprio a fare chiarezza. Non ripara la batteria e non sostituisce il controllo di un tecnico, ma raccoglie dati utili su temperatura, consumi e ricarica. In sostanza aiuta a capire se il telefono scalda perché la batteria è usurata, perché un’app continua a lavorare in background o perché gli accessori di ricarica non sono quelli giusti.

Mano sopra uno smartphone in carica con grafici batteria sullo schermo e termometro a infrarossi sul tavolo

Uno smartphone in carica viene controllato con un termometro a infrarossi per capire se il surriscaldamento dipende da batteria o ricarica.

Battery Guru alla prova: temperatura, salute della batteria e app in background

Una volta installata, Battery Guru chiede alcuni permessi e comincia a seguire il comportamento dello smartphone nell’uso di tutti i giorni, senza passaggi complicati. La schermata principale mostra dati che Android di solito tiene un po’ nascosti: temperatura in tempo reale, andamento della batteria, velocità di scarica e stima della capacità effettiva rispetto a quella originale. Un’informazione preziosa soprattutto per i telefoni che hanno già qualche anno.

Per chi nota calore frequente, una delle funzioni più utili è lo storico della temperatura della batteria: permette di collegare i picchi a momenti precisi, per esempio durante la ricarica serale, con il GPS acceso, con un’app social aperta a lungo o quando il telefono resta in tasca mentre la rete è instabile. L’app segnala anche i consumi in background, cioè quei processi che continuano a girare anche a schermo spento. La classica frase è: “Non lo stavo usando, eppure era caldo”. In molti casi la risposta è proprio lì.

Quando il colpevole è il caricabatterie: come leggere i dati e intervenire

Uno dei punti forti di Battery Guru riguarda la ricarica. L’app mostra corrente, tensione e velocità con cui la batteria si sta caricando, così è possibile confrontare cavi e alimentatori diversi. Se lo smartphone si surriscalda in carica, il problema potrebbe non essere il telefono, ma un caricabatterie di bassa qualità, non compatibile o poco stabile. Un dettaglio che molti scoprono tardi, dopo settimane di ricariche lente e calore eccessivo.

Per avere indicazioni più affidabili servono alcuni giorni di uso, perché l’app deve raccogliere dati sulle abitudini di ricarica e sui picchi di temperatura. Se emerge che il telefono scalda sempre con lo stesso alimentatore, la scelta più prudente è provare un accessorio certificato o comunque prodotto da un marchio affidabile. La versione gratuita di Battery Guru contiene pubblicità, ma permette di usare le funzioni principali: avvisi di ricarica, notifiche sulla batteria scarica e controllo della salute della batteria. Non fa miracoli. Però aiuta a capire dove mettere le mani, prima di cambiare telefono o sostituire una batteria che forse non è nemmeno il vero problema.

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