Come eliminare le foto ricevute tramite WhatsApp in un colpo solo

Con il passare del tempo, la memoria del telefono si riempie silenziosamente di foto e video ricevuti in chat che spesso non servono più a nulla. Liberarsene tutte insieme è più semplice di quanto sembri.
Con il passare del tempo, la memoria del telefono si riempie silenziosamente di foto e video ricevuti in chat che spesso non servono più a nulla. Liberarsene tutte insieme è più semplice di quanto sembri.
Valentina Giungati
Pubblicato il 13 lug 2026
Come eliminare le foto ricevute tramite WhatsApp in un colpo solo

WhatsApp salva automaticamente nella memoria interna dello smartphone ogni foto, video, audio e documento ricevuto nelle chat, ed è proprio questo archivio silenzioso a diventare, con il tempo, uno dei principali responsabili dello spazio di archiviazione che si esaurisce, con app che si chiudono da sole o download che non vanno più a buon fine. Il problema è particolarmente evidente per chi fa parte di gruppi molto attivi — famiglia, amici, community di lavoro — dove foto e video si accumulano quotidianamente senza che ce ne si accorga davvero.

Per eliminare in blocco i file più pesanti, basta aprire l’app, toccare i tre puntini in alto a destra, andare su “Impostazioni” e poi su “Archiviazione e dati”. Da qui, selezionando “Gestisci archiviazione”, compare un elenco di quanto spazio occupa l’app e quali file vengono suggeriti per l’eliminazione — di norma quelli di dimensioni maggiori, spesso video ricevuti in alta qualità o inoltrati più volte all’interno di diverse conversazioni. A quel punto basta toccare “Seleziona tutto” e poi “Elimina” per liberare spazio in un solo passaggio.

Come eliminare le foto di Whatsapp velocemente

In alternativa, è possibile procedere chat per chat: entrando nella conversazione di interesse, si possono rivedere tutte le foto scambiate, selezionarle singolarmente oppure usare ancora una volta “Seleziona tutto” per velocizzare l’operazione, prima di confermare l’eliminazione. Questo approccio è utile quando si vuole fare pulizia solo in alcune chat specifiche — ad esempio un gruppo di famiglia molto attivo — lasciando intatto il resto della memoria, magari conservando foto più personali scambiate in conversazioni singole.

Come eliminare le foto di Whatsapp velocemente-Melablog.it

I vantaggi di questa pulizia periodica vanno oltre il semplice recupero di spazio: un telefono meno pieno tende a funzionare in modo più fluido, i backup di WhatsApp diventano più leggeri e quindi più veloci da completare, la galleria e le chat restano più ordinate, e se in futuro si dovesse reinstallare l’app e ripristinare un backup, il processo richiederà meno tempo e meno dati, un vantaggio non da poco per chi ha una connessione internet non sempre stabile o un piano dati limitato.

Vale la pena ripetere periodicamente questa operazione, magari ogni pochi mesi, invece di aspettare che il telefono segnali la memoria piena: una revisione regolare delle chat con più scambio di contenuti multimediali — gruppi di famiglia, community, chat di lavoro — è quasi sempre il modo più rapido per recuperare diversi gigabyte senza dover cancellare nulla di realmente importante, a differenza di una disinstallazione completa dell’app che rischierebbe di far perdere anche conversazioni a cui si tiene.

Un’ultima accortezza: prima di eliminare in blocco, vale sempre la pena dare un’occhiata veloce all’anteprima delle immagini selezionate, per evitare di cancellare per errore uno scatto a cui si teneva particolarmente, magari inviato tempo fa e ormai dimenticato tra centinaia di altri file.

Ti consigliamo anche

Presto diremo addio agli smartphone, è questo il nuovo oggetto del desiderio completamente AI
Smartphone

Presto diremo addio agli smartphone, è questo il nuovo oggetto del desiderio completamente AI
Ho raddoppiato la memoria del mio telefono senza bisogno di uno slot microSD
Smartphone

Ho raddoppiato la memoria del mio telefono senza bisogno di uno slot microSD
Un vecchio cellulare dimenticato in un cassetto? Questi 19 modelli oggi valgono una fortuna.
Smartphone

Un vecchio cellulare dimenticato in un cassetto? Questi 19 modelli oggi valgono una fortuna.
WhatsApp ora ti fa guadagnare, devi abilitare questa funzione
Smartphone

WhatsApp ora ti fa guadagnare, devi abilitare questa funzione
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×