Come eliminare le foto ricevute tramite WhatsApp in un colpo solo

WhatsApp salva automaticamente nella memoria interna dello smartphone ogni foto, video, audio e documento ricevuto nelle chat, ed è proprio questo archivio silenzioso a diventare, con il tempo, uno dei principali responsabili dello spazio di archiviazione che si esaurisce, con app che si chiudono da sole o download che non vanno più a buon fine. Il problema è particolarmente evidente per chi fa parte di gruppi molto attivi — famiglia, amici, community di lavoro — dove foto e video si accumulano quotidianamente senza che ce ne si accorga davvero.

Per eliminare in blocco i file più pesanti, basta aprire l’app, toccare i tre puntini in alto a destra, andare su “Impostazioni” e poi su “Archiviazione e dati”. Da qui, selezionando “Gestisci archiviazione”, compare un elenco di quanto spazio occupa l’app e quali file vengono suggeriti per l’eliminazione — di norma quelli di dimensioni maggiori, spesso video ricevuti in alta qualità o inoltrati più volte all’interno di diverse conversazioni. A quel punto basta toccare “Seleziona tutto” e poi “Elimina” per liberare spazio in un solo passaggio.

Come eliminare le foto di Whatsapp velocemente

In alternativa, è possibile procedere chat per chat: entrando nella conversazione di interesse, si possono rivedere tutte le foto scambiate, selezionarle singolarmente oppure usare ancora una volta “Seleziona tutto” per velocizzare l’operazione, prima di confermare l’eliminazione. Questo approccio è utile quando si vuole fare pulizia solo in alcune chat specifiche — ad esempio un gruppo di famiglia molto attivo — lasciando intatto il resto della memoria, magari conservando foto più personali scambiate in conversazioni singole.

I vantaggi di questa pulizia periodica vanno oltre il semplice recupero di spazio: un telefono meno pieno tende a funzionare in modo più fluido, i backup di WhatsApp diventano più leggeri e quindi più veloci da completare, la galleria e le chat restano più ordinate, e se in futuro si dovesse reinstallare l’app e ripristinare un backup, il processo richiederà meno tempo e meno dati, un vantaggio non da poco per chi ha una connessione internet non sempre stabile o un piano dati limitato.

Vale la pena ripetere periodicamente questa operazione, magari ogni pochi mesi, invece di aspettare che il telefono segnali la memoria piena: una revisione regolare delle chat con più scambio di contenuti multimediali — gruppi di famiglia, community, chat di lavoro — è quasi sempre il modo più rapido per recuperare diversi gigabyte senza dover cancellare nulla di realmente importante, a differenza di una disinstallazione completa dell’app che rischierebbe di far perdere anche conversazioni a cui si tiene.

Un’ultima accortezza: prima di eliminare in blocco, vale sempre la pena dare un’occhiata veloce all’anteprima delle immagini selezionate, per evitare di cancellare per errore uno scatto a cui si teneva particolarmente, magari inviato tempo fa e ormai dimenticato tra centinaia di altri file.