Cosa si cela dietro le chiamate silenziose e quali pericoli si nascondono

Il Codacons ha lanciato un allarme ufficiale su questo fenomeno, tornato a diffondersi con particolare intensità in Italia nel corso del 2026. Francesco Tanasi, segretario nazionale dell’associazione, ha chiarito che dietro le chiamate mute non si nascondono quasi mai semplici disguidi tecnici: nella maggior parte dei casi si tratta di sistemi automatizzati, chiamati anche dialer, capaci di comporre migliaia di numeri al giorno per verificare quali risultano attivi.

Il meccanismo è più articolato di quanto sembri. Quando il numero risponde, il sistema registra dati precisi: in quale fascia oraria la persona ha risposto, quanto è rimasta in linea, come ha reagito al silenzio. Sono informazioni che permettono di costruire un profilo della potenziale vittima e di selezionare i contatti considerati più “agganciabili”, spesso persone anziane o con minore familiarità con gli strumenti digitali. Le chiamate mute, insomma, non sono la truffa in sé, ma la fase preparatoria di qualcosa di più strutturato.

Chiamate silenziose: cosa si nasconde

Non tutte le telefonate silenziose nascondono un tentativo di frode: in alcuni casi derivano semplicemente da software di call center che compongono più numeri contemporaneamente rispetto agli operatori disponibili, lasciando chi risponde in un silenzio del tutto accidentale. Il problema è che distinguere un errore innocuo da un tentativo di profilazione è quasi impossibile per chi riceve la chiamata, ed è proprio questa ambiguità a rendere il fenomeno difficile da arginare.

Il rischio più recente, e forse meno conosciuto, riguarda la voce di chi risponde. Bastano pochi secondi di audio, anche solo un “pronto” o un colpo di tosse, per fornire ai sistemi di intelligenza artificiale il materiale necessario a clonare una voce in modo credibile. Secondo una ricerca condotta da MSI-ACI insieme a McAfee su un campione di 7.000 persone in 9 Paesi, sarebbero sufficienti circa 3 secondi di registrazione per ottenere una somiglianza dell’85% con la voce originale, percentuale che sale oltre il 95% con qualche campione aggiuntivo.

Una volta ottenuta la voce clonata, gli usi possibili diventano diversi e tutti potenzialmente dannosi: dal finto parente in difficoltà che chiede aiuto urgente, al presunto operatore bancario che richiede codici di accesso, fino a truffe più elaborate costruite incrociando la voce con informazioni pubblicamente reperibili sui social network. A complicare ulteriormente il quadro c’è lo spoofing del numero chiamante, la tecnica che permette di far apparire sul display un numero italiano o apparentemente legato a un ente noto, quando in realtà la chiamata arriva da tutt’altra parte.

Le contromisure suggerite dagli esperti restano relativamente semplici, anche se richiedono un cambio di abitudine. Meglio evitare di dire “pronto” o il proprio nome quando si risponde a un numero sconosciuto, lasciando che sia l’eventuale interlocutore a parlare per primo. Non richiamare mai un numero che ha chiamato senza lasciare messaggi, soprattutto se il prefisso non è riconoscibile, ed attivare i filtri antispam nativi di iOS e Android, che permettono di silenziare automaticamente le chiamate da contatti non salvati in rubrica.

Resta un margine di attenzione da mantenere anche per chi utilizza queste funzioni di blocco: silenziare i numeri sconosciuti riduce il rischio di cadere nella trappola, ma può far perdere anche chiamate legittime, penso a un corriere o a uno studio medico, che in genere lasciano comunque un messaggio in segreteria per farsi richiamare con più calma.