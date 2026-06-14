Se il cavo di ricarica del tuo dispositivo è di queste dimensioni potresti avere problemi

Lo standard USB-IF fissa una soglia netta: la caduta di tensione da un capo all’altro del cavo, alla corrente massima nominale, non deve superare i 500 millivolt, cioè mezzo volt (2022). Oltre quel valore la ricarica rallenta, e il telefono può passare da “ricarica rapida” a “ricarica” o addirittura a “ricarica lenta”. Il colpevole, spesso, è la lunghezza del cavo combinata con il suo spessore.

Il meccanismo è elettrico. Più lungo è il conduttore, maggiore è la resistenza che la corrente incontra, e parte dell’energia si disperde lungo il tragitto invece di arrivare alla batteria. Conta però quanto è sottile il cavo, non solo quanto è lungo. Il calibro dei fili interni si misura in AWG, e qui la scala è controintuitiva: un numero alto indica un filo più fine. Un produttore serio, su un cavo lungo, usa fili di calibro più generoso per compensare la resistenza. I marchi inaffidabili fanno il contrario — fili più sottili per risparmiare — e il risultato è un collo di bottiglia.

Perché le dimensioni del cavo fanno la differenza

Le cifre rendono l’idea. Con un cavo da 28 AWG la corrente di ricarica può scendere sotto i 250 milliampere, più lenta di quanto si otterrebbe da una porta dati con un cavo corto. Su un cavo da 5 metri e calibro 20 AWG, a 2.400 milliampere, la caduta arriva a superare un volt: il doppio abbondante del limite consentito.

C’è un’eccezione che ribalta l’intuizione. I protocolli di ricarica rapida come Quick Charge di Qualcomm e USB Power Delivery soffrono meno la lunghezza del cavo, non di più. Alzano la tensione di ricarica, e una tensione più alta è meno sensibile al calo indotto dal cavo; in più, a parità di potenza, assorbono meno corrente, e le perdite dipendono proprio dalla corrente. Power Delivery e Quick Charge 3.0 regolano anche la potenza in tempo reale, adattandosi alle perdite. Il cavo lungo, insomma, penalizza soprattutto la ricarica tradizionale.

Un altro dettaglio distingue i cavi USB-C di fascia media e alta: il chip E-Marker. È un piccolo componente che negozia con il caricabatterie voltaggio e corrente ottimali. Senza E-Marker, o con un cavo non conforme, il rischio è il surriscaldamento, la riduzione di potenza o interruzioni intermittenti al minimo movimento del connettore. Vale anche il caso opposto: usare un cavo da 60 W con un caricabatterie da 100 W non sblocca i 100 W, perché il sistema negozia un livello sicuro e il cavo diventa il limite.

La lunghezza pesa anche sulla durata fisica. Un cavo troppo lungo crea tensioni strutturali, uno troppo corto costringe il dispositivo in posizioni scomode. Il punto che cede per primo è quasi sempre lo stesso: l’attacco rigido del connettore, dove ogni trazione si scarica sull’estremità flessibile e accumula microfratture nei filamenti metallici.

Dal punto di vista del telefono, la perdita di potenza su un cavo lungo è indistinguibile da quella di un alimentatore sovraccarico: i circuiti di gestione limitano l’assorbimento per tenere la tensione sopra il minimo. Cosa abbia provocato il calo, la batteria non lo sa.