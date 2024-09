Sconto XL sulla cover MagSafe per iPhone 15 Pro Max: OFFERTISSIMA AMAZON

Grazie alla tecnologia MagSafe è possibile ricaricare il proprio iPhone direttamente con la cover e oggi, su Amazon, la custodia MagSafe compatibile con iPhone 15 Pro Max viene scontata del 34% e viene venduta a 39€.

Ricarica il tuo iPhone 15 Pro Max direttamente con la cover MagSafe

Scopri la cover MagSafe per iPhone 15 Pro Max, una custodia progettata per combinare eleganza e funzionalità. Realizzata in una miscela di policarbonato e materiali plastici, questa custodia è flessibile e trasparente, aderendo perfettamente ai tasti del tuo dispositivo. Sia l’interno che l’esterno presentano un rivestimento resistente alle abrasioni, garantendo che la custodia mantenga la sua bellezza nel tempo, senza ingiallire.

Uno dei punti forti di questa cover è il sistema di magneti integrati, che si allineano perfettamente con quelli dell’iPhone 15 Pro Max. Questo design innovativo rende il montaggio della custodia un gioco da ragazzi, oltre a rendere la ricarica wireless più veloce.

Quando hai bisogno di energia, non dovrai nemmeno rimuovere la custodia: basta posizionare il tuo iPhone direttamente su un alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi per ricaricarlo. Come tutte le custodie progettate da Apple, anche questa ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione.

Non è solo un accessorio esteticamente gradevole, ma è progettata per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute, garantendo così la massima sicurezza. Con la cover MagSafe, non solo proteggerai il tuo dispositivo, ma lo farai anche con stile.

