ASUS Zenbook 14: con l'offertona Amazon risparmi 230€ sul pc di ultima generazione

Ecco per te un pc portatile multifunzionale perfetto sia da portare in ufficio per lavoro che per il divertimento quotidiano! Si tratta dell’ASUS Zenbook 14, al momento disponibile su Amazon a soli 1.169 euro con un super sconto del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

ASUS Zenbook 14: tutte le specifiche tecniche

L’ASUS Zenbook 14 in primis dispone di un display da 14 pollici 3K 120Hz con tecnologia ASUS Lumina OLED per immagini incredibilmente vivide e dettagliate, così da poterti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti in maniera sempre ottimale.

In più, si contraddistingue per il potentissimo motore NPU AI integrato nel Processore Intel Core Ultra che offre performance eccellenti così da poter far filare tutto liscio come l’olio. Inoltre, l’archiviazione SSD ultraveloce fino a 1 TB e i 16 GB di RAM permettono di lavorare più velocemente ovunque tu sia, oltre a conservare qualsiasi file in maniere rapida e sicura.

Non è da meno l’esperienza audio che garantisce questo dispositivo: è possibile godere di un suono potente e cristallino offerto dagli altoparlanti Super-linear, dallo Smart Amplifier e da ASUS Audio Booster che regalerà alle tue orecchie un vero piacere.

Per finire, il pc in promozione vanta un design elegante, leggero e robusto con un peso di soli 1,2kg e uno spessore di 14,9mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.