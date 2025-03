Cuffie da Gaming Logitech in maxi sconto del -34%: offerta flash su Amazon

Rendi più efficiente che mai la tua postazione di gioco con le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie da Gaming Logitech G PRO X: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X vantano, innanzitutto, un audio surround 7.1 di nuova generazione che garantisce una maggiore percezione della posizione e delle distanze così da offrire prestazioni elevate per quanto riguarda qualsiasi sfida tu stia affrontando.

Allo stesso tempo, sono dotate di filtri per microfono rimovibili di livello pro che sfruttano la Tecnologia Blue VO!CE: in questom modo sono in grado di ottimizzanre la tua voce in tempo reale per garantire un audio più ricco, più pulito e più professionale in qualsiasi occasione.

In più, i driver avanzati con una struttura unica realizzata in materiali ibridi intrecciati garantiscono un’immagine sonora chiara e precisa e una risposta ai bassi ottimizzata che consentono di primeggiare sempre in qualiasi gioco.

Il design super confortevole non è da meno con imbottiture in morbido memory foam rivestite a tua scelta in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva o soffice velour traspirante per la massima comodità anche dopo ore di utilizzo.

Oggi le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X sono disponibili su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 34%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.