Smart TV Philips da 50 pollici a 150€ in meno: promo bomba solo su Amazon

Per godere dei tuoi film preferiti come se fossi al cinema ma direttamente a casa tua, prova la Smart TV Philips da 50 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 349 euro con un mega sconto del 30%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’occasione è più unica che rara!

Smart TV Philips da 50 pollici: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV Philips da 50 pollici è dotata di un processore Philips Pixel Precise Ultra HD che ottimizza la qualità per offrire immagini nitide, colori ricchi e movimento uniforme. In questo modo ti permetterà di immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti facendoti vivere l’azione da vero protagonista.

Allo stesso tempo, il sistema Dolby Atmos garantisce effetti sonori immersivi nello spazio che ti circonda: sia che navicelle spaziali volino nel cielo o che passi silenziosi ti prendano alle spalle, sarai al centro dell’azione come se fossi presente in prima persona.

Questo modello è anche perfetto per chi ama i videogiochi: la funzione HDMI 2.1 ottiene il massimo dalla console, con supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR), gioco veloce e grafica uniforme. Inoltre l’input lag basso si attiva automaticamente quando accendi la console per ottimizzare ancora di più le operazioni.

Per finire, con lo schermo quasi del tutto senza cornice, questa elegante TV 4K UHD va bene in qualsiasi ambiente e stile di arredamento.

