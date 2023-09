Scarsa disponibilità di iPhone 15 Pro Max: ecco un colpevole!

Gli amanti della tecnologia e gli appassionati di Apple erano entusiasti di accogliere l’ultimo gioiello della corona dell’azienda, l’iPhone 15 Pro Max. Ma come accade spesso con i prodotti rivoluzionari, si sono verificati alcuni intoppi. L’ultimo smartphone di punta di Apple sta affrontando ritardi di spedizione, e la ragione principale potrebbe sorprendere molti.

La sfida del modulo fotocamera a tetraprisma di iPhone 15 Pro Max

Sebbene l’iPhone 15 Pro Max sia stato accolto con grande entusiasmo dai consumatori, la produzione del nuovo e avanzato sistema di lenti a tetraprisma ha introdotto nuove sfide nella catena di fornitura. Secondo Ming-Chi Kuo, un noto analista di TF Securities, la produzione del complesso modulo fotocamera è la causa principale dei ritardi.

Questo modulo fotocamera compatto a tetraprisma non è un semplice ornamento; rappresenta una significativa evoluzione nella fotografia con smartphone. Mentre molti dispositivi offrono uno zoom ottico, l’iPhone 15 Pro Max ha elevato il gioco portando lo zoom ottico del suo teleobiettivo da 3x a un impressionante 5x, con la capacità di raggiungere uno zoom massimo fino a 25x.

La vera domanda che sorge è: perché solo l’iPhone 15 Pro Max sta affrontando questo problema e non gli altri modelli? La risposta risiede nel fatto che l’iPhone 15 Pro Max è l’unico modello ad adottare il sistema a tetraprisma, mentre l’iPhone 15 Pro aderisce a una configurazione fotocamera più tradizionale.

La risposta di Apple alle sfide produttive

Data la complicata natura della produzione delle lenti a tetraprisma, Apple ha compiuto passi audaci per garantire una fornitura costante. Ha rafforzato le specifiche dell’obiettivo, affidandosi esclusivamente a Largan, una società nota per la sua maestria nella produzione di lenti. A fronte dell’aumento delle richieste e dell’urgenza di soddisfare la domanda del mercato, Largan ha ampliato le proprie linee di produzione.

Tuttavia, queste misure non sono esenti da costi. L’aumento delle sfide produttive e l’investimento in risorse aggiuntive hanno portato a un aumento del prezzo unitario dell’obiettivo fino al 20%. Nonostante ciò, Apple sembra pronta ad assorbire questi costi, riconoscendo il valore delle capacità produttive di livello mondiale di Largan e la qualità superiore delle sue lenti.

Se Largan non riuscisse a soddisfare le esigenze produttive con le nuove specifiche, potremmo assistere a ulteriori ritardi nella consegna dell’iPhone 15 Pro Max. E con le informazioni rivelate da Kuo, suggerendo che sia l’iPhone 16 Pro Max che l’iPhone 16 Pro incorporeranno il teleobiettivo a tetraprisma, la pressione sulla catena di fornitura potrebbe intensificarsi. La barra di qualità, se mantenuta alta, potrebbe presentare sfide per altri fornitori, come Genius.

Mentre l’iPhone 15 Pro Max rappresenta una pietra miliare nella fotografia con smartphone, la sua innovazione porta con sé sfide produttive. Tuttavia, data la storia di Apple nel superare le avversità e fornire prodotti rivoluzionari, possiamo essere ottimisti sulla risoluzione di questi ostacoli. Per coloro che attendono con ansia di avere tra le mani questo dispositivo, la pazienza potrebbe essere la chiave. E, come sempre, la qualità e l’innovazione valgono la pena di attendere.