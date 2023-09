iPhone 15 Pro Max già sold-out dopo 48 ore

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi iPhone 15, l’accoglienza da parte del mercato è stata travolgente, con l’iPhone 15 Pro Max in particolare che segna già tempist;iche di consegna posticipate di diverse settimane.

iPhone 15 Pro Max: preordini aperti e richiesta alle stelle

Il 15 settembre 2023, Apple ha dato il via ai preordini per l’intera gamma iPhone 15, attraverso sia l’Apple Store che altri importanti distributori di elettronica. Inizialmente, la disponibilità effettiva di consegna per tutti i modelli era prevista per il 22 settembre. Tuttavia, in meno di 24 ore, alcune specifiche configurazioni dell’iPhone 15 Pro Max hanno registrato date di consegna posticipate, indicando una domanda eccezionalmente alta.

L’iPhone 15 base e il 15 Plus vedono consegne previste tra il 3 e il 10 ottobre 2023 per alcune configurazioni. La situazione si fa più tesa per l’iPhone 15 Pro, con alcuni modelli che slittano alla seconda metà di ottobre. Il Pro Max, però, è chiaramente il più ambito: alcuni modelli non saranno disponibili fino a metà novembre, rendendo evidente la forte domanda.

Il Pro Max spopola nel mercato globale

Non solo in Italia, ma in tutto il mondo la situazione è simile. Negli Stati Uniti, i clienti dovranno attendere fino a sette settimane per mettere le mani sul Pro Max. In Giappone, l’attesa è leggermente inferiore, mentre in Cina, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono stati esauriti in pochi minuti su JD.com, uno dei principali rivenditori del Paese.

La crescente popolarità di Apple in Cina sembra essere una combinazione dell’attuale declino di HUAWEI e dell’appeal dell’iPhone, in particolare tra gli utilizzatori di iPhone 11 e 12.

Cause dei ritardi: domanda o problemi di produzione?

Prima del lancio, c’erano state voci che suggerivano possibili ritardi nella produzione dell’iPhone 15 Pro Max, dovuti in parte a problemi con i nuovi sensori fotografici forniti da Sony e alle sfide legate all’assemblaggio dei display. Questo potrebbe aver limitato la disponibilità iniziale del Pro Max, influenzando così le date di consegna.

Tuttavia, rimane da vedere se questi ritardi sono dovuti principalmente a problemi di produzione o a una domanda senza precedenti da parte dei consumatori. Ciò che è certo è che Apple sta cercando di consolidare la sua posizione nel panorama degli smartphone, attrarre gli utenti Android e confermare il suo status di leader nel settore.