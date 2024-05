iPhone 14: il prezzo viene DISINTEGRATO con lo sconto eBay

iPhone 14, ancora oggi, nonostante l’uscita della serie 15, rimane un vero e proprio top di gamma e oggi, su eBay, viene scontato del 15% per un costo totale e finale d’acquisto di 609,99€.

iPhone 14 in maxi sconto su eBay

L’iPhone 14 si distingue come uno dei dispositivi iOS più amati da quelli proposti sul mercato, offrendo prestazioni eccellenti in ogni ambito. Dotato di un ampio schermo da 6.1 pollici e una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, offre una qualità visiva eccezionale che si distingue tra i migliori attualmente disponibili. Le sue funzionalità sono all’avanguardia e coprono una vasta gamma di utilizzi.

Il modulo 5G integrato consente un trasferimento dati rapido e una navigazione internet senza problemi, garantendo una connettività affidabile in ogni situazione. La presenza di connettività Wi-Fi e GPS completa le opzioni di connessione, assicurando che l’utente abbia sempre accesso a una rete stabile e a una navigazione precisa.

La fotocamera da 12 megapixel offre la possibilità di catturare immagini di alta qualità e nitidezza, consentendo agli utenti di immortalare i momenti più preziosi con dettagli impeccabili. Inoltre, lo spessore contenuto di soli 7.8mm conferisce a questo dispositivo un aspetto elegante e raffinato, rendendolo ancora più desiderabile agli occhi degli utenti più esigenti.

iPhone 14, dunque, rappresenta una scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo iOS all’avanguardia, in grado di offrire prestazioni eccezionali e una qualità visiva superiore. Con un design raffinato e una gamma completa di funzionalità, questo smartphone si distingue come una delle migliori opzioni disponibili sul mercato in termini di costi e funzionalità.

Su eBay, oggi, iPhone 14 viene messo in sconto del 15% e viene venduto al costo totale d’acquisto di 609,99€.

