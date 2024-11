Samsung Galaxy Watch7: l'ultima gen di smartwatch IN SCONTO

Samsung riesce ad offrire sempre il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, il suo Galaxy Watch7, viene scontato del 21% su Amazon per un costo totale e finale di 251,99€.

Offertissima sul Samsung Galaxy Watch7

Scopri il Samsung Galaxy Watch7, il compagno ideale per monitorare il tuo corpo e ottimizzare le tue giornate. Con la funzione Energy Score, puoi tenere sotto controllo il tuo sonno, i battiti cardiaci e le attività quotidiane, aiutandoti a pianificare una routine efficace. Se hai trascorso una notte difficile, considera di saltare la palestra per riposarti e ricaricare le energie per affrontare la giornata al meglio.

Una delle caratteristiche chiave è il Monitoraggio del sonno, che offre valutazioni giornaliere, controllo dei battiti durante la notte, e una Guida al sonno personalizzata. Grazie ai consigli forniti, potrai migliorare la qualità del tuo riposo.

Con il Galaxy Watch7, puoi elevare i tuoi allenamenti creando la routine di esercizi ideale, che include riscaldamento, stretching e pause. Mantieniti motivato e cerca di battere i tuoi record personali, monitorando anche gli allenamenti in acqua grazie alla modalità Water Lock.

Il nuovo processore 3NM rende il tuo orologio ancora più reattivo, permettendoti di passare rapidamente dalle previsioni meteo alle sessioni di allenamento. La batteria ottimizzata offre una potenza duratura, assicurandoti che il Galaxy Watch7 sia sempre al tuo passo¹⁰,¹¹. Compatibile con smartphone Android 11 o successivi e con almeno 1.5 GB di RAM, questo smartwatch è perfetto per accompagnarti in ogni attività.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch7 viene scontato del 21% per un costo totale e finale di 251,99€.

