Samsung Galaxy Watch7: lo smartwatch con l'AI in OFFERTA

Samsung riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 20% sul suo Galaxy Watch7 che viene venduto a 279€.

Offertissima sul Samsung Galaxy Watch7

Il Samsung Galaxy Watch7 è il compagno ideale per iniziare la tua giornata con energia e benessere. Con la funzionalità Energy Score, puoi monitorare sonno, battiti cardiaci e attività quotidiane, aiutandoti a pianificare una routine ottimale. Se la notte non è andata come speravi, l’orologio ti consiglia di riposare e ricaricarti per affrontare la giornata con più energia.

Un altro punto di forza del Galaxy Watch7 è il Monitoraggio del sonno, che ti offre valutazioni giornaliere sulla qualità del tuo riposo, il controllo dei battiti cardiaci notturni e una Guida al sonno personalizzata. Migliora la tua routine notturna grazie ai consigli basati su dati accurati per ottimizzare il riposo.

Per gli appassionati di fitness, il Galaxy Watch7 alza il livello dei tuoi allenamenti, permettendoti di creare una routine completa con riscaldamento, stretching e pause. Con la modalità Water Lock, puoi monitorare gli allenamenti in acqua senza preoccuparti di danni. Resta motivato a superare i tuoi record e raggiungere i tuoi obiettivi fitness.

Il nuovo processore 3NM ottimizza le prestazioni, permettendo di passare rapidamente tra le funzionalità, dalle previsioni meteo agli allenamenti, e la batteria ottimizzata garantisce una lunga durata. Inoltre, il Galaxy Watch7 è compatibile con smartphone Android 11 o successivi e con una RAM superiore a 1,5 GB, per una perfetta integrazione con il tuo dispositivo.

