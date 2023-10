Samsung Galaxy S24 come iPhone: arrivano le funzionalità satellitari

Samsung è pronta a seguire le orme di Apple, introducendo funzionalità satellitari sulla sua prossima linea di smartphone Galaxy S24. Questa mossa rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella sicurezza degli utenti, offrendo la possibilità di chiamare i servizi di emergenza in assenza di connettività cellulare o Wi-Fi.

Samsung Galaxy S24 sarà dotato di funzionalità satellitari

Apple ha introdotto per la prima volta la funzione SOS emergenze via satellite con la linea iPhone 14, permettendo agli utenti di contattare i servizi di emergenza in situazioni critiche. Samsung, non volendo essere da meno, ha confermato tramite il dirigente Park Yong che la connettività satellitare per i servizi di emergenza sarà disponibile sui suoi dispositivi di punta a partire dall’inizio del 2024.

Nonostante i dettagli specifici non siano ancora stati divulgati, è probabile che il Galaxy S24 sarà il primo smartphone Samsung a beneficiare di questa nuova funzionalità. Resta da vedere se Samsung deciderà di implementare la connettività satellitare su tutti i modelli della famiglia S24 o se sceglierà di renderla esclusiva per il modello più costoso, il Galaxy S24 Ultra.

La funzione SOS emergenze via satellite su iPhone consente agli utenti di rispondere a una serie di domande in situazioni di emergenza, inviando le risposte e la posizione corrente a un centro di ritrasmissione. Gli specialisti del centro provvedono poi a contattare i servizi di emergenza per conto dell’utente. Si prevede che la funzionalità sui dispositivi Samsung operi in modo simile, ma l’azienda sta anche esplorando la possibilità di inviare e ricevere messaggi di testo via satellite, estendendo così la comunicazione a situazioni oltre le emergenze.

Da quando è stata introdotta su iPhone, la funzionalità SOS emergenze via satellite ha già dimostrato di essere un salvavita, aiutando molte persone in situazioni pericolose. La disponibilità geografica di questa funzione su iPhone copre attualmente Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda e altri paesi europei. Nonostante sia stata rilasciata gratuitamente lo scorso anno, Apple ha specificato che si tratta di un’offerta limitata nel tempo, valida per due anni.

L’introduzione delle funzionalità satellitari sul Samsung Galaxy S24 rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza e nelle capacità di comunicazione degli smartphone. Gli utenti avranno la possibilità di rimanere connessi e sicuri anche nelle situazioni più critiche, dimostrando ancora una volta come la tecnologia possa giocare un ruolo cruciale nelle emergenze. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte di Samsung sui piani specifici per il lancio di questa innovativa funzionalità.