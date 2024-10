Samsung Galaxy Chromebook Go al 50% di sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy Chromebook Go rappresenta una soluzione ideale per gli studenti in movimento, grazie al suo design sottile e leggero. Questo laptop, disponibile in un’elegante tonalità argentata, è progettato per garantire una ottima mobilità, rendendolo perfetto per un’esperienza di apprendimento dinamica.

Una delle caratteristiche distintive di questo Chromebook è la cerniera che ruota fino a 180°, permettendo un utilizzo versatile e creativo, sia per studiare che per lavorare. La sua struttura robusta e resistente agli urti è stata costruita per durare nel tempo, proteggendolo sia dentro che fuori dall’aula.

Il Galaxy Chromebook Go offre collegamenti immediati, consentendo di scaricare file, fare streaming video, controllare la posta elettronica e partecipare a lezioni online senza interruzioni, grazie alla sua connettività Wi-Fi Certified 6. Non è necessario preoccuparsi della durata della batteria, poiché può resistere fino a 12 ore con una sola carica, permettendo di affrontare un’intera giornata di lezioni senza problemi.

Inoltre, il laptop è dotato di porte versatili, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, un earjack e uno slot per schede di memoria, che offrono molteplici possibilità di utilizzo. In un mondo in continua evoluzione, il Galaxy Chromebook Go unisce apprendimento e tecnologia, rendendolo un compagno ideale per ogni studente.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Chromebook Go viene messo in offerta del 50% per un costo totale e finale di soli 199€.