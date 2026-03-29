Samsung, arriva la funzione attesissima: AirDrop collegherà il Galaxy con l'iPhone

Esiste una funzione che riguarda i Samsung, ed è vramente attesissima: di cosa si tratta in maniera specifica.

Per anni la scena è sempre stata la stessa. Due telefoni vicini, una foto da inviare, e quel momento in cui si scopre che uno è Samsung e l’altro iPhone. A quel punto si rallenta, si cambia strada, si passa da WhatsApp o da una mail veloce. Ora qualcosa si muove davvero, anche se non nel modo più semplice possibile.

Cosa cambiando sul Samsung

Samsung ha deciso di aprire un passaggio che fino a poco tempo fa sembrava chiuso. Sui nuovi Galaxy S26 arriva una funzione che permette di condividere file direttamente con gli iPhone. Non è AirDrop nel senso pieno del termine, perché resta una tecnologia interna all’ecosistema Apple, ma il risultato si avvicina.

Il sistema si basa su Quick Share, che già esiste nel mondo Android. La novità è che ora esce dal suo ambiente e si allarga verso i dispositivi Apple. Dietro c’è anche il lavoro di Google, che aveva iniziato a muoversi in questa direzione già con i Pixel, e ora la cosa prende forma su una platea più ampia.

Non si attiva da sola. Bisogna andare nelle impostazioni, cercare la condivisione rapida e abilitare manualmente la compatibilità con i dispositivi Apple. È un dettaglio, ma dice molto: l’apertura c’è, ma resta sotto controllo.

I limiti che restano

Sulla carta sembra una soluzione definitiva. Nella pratica, qualche ostacolo rimane. Il più evidente riguarda l’iPhone. Per ricevere file da un Galaxy, la visibilità deve essere impostata su “tutti”. Non basta limitarla ai contatti, come fanno molti per evitare richieste indesiderate.

Questo passaggio cambia l’esperienza. Significa rendersi visibili a chiunque nelle vicinanze, anche solo per pochi secondi. Non è un problema enorme, ma è uno di quei dettagli che spesso fanno la differenza tra una funzione usata ogni giorno e una dimenticata.

C’è poi il tema della disponibilità. Si parte dalla Corea del Sud, con una diffusione graduale nel resto del mondo. Alcuni modelli non hanno ancora la funzione attiva e si parla già di aggiornamenti necessari. Nulla di strano, ma abbastanza per capire che il sistema non è ancora del tutto stabile.

Quali evoluzioni aspettarsi

La direzione è cambiata da tempo. Le persone non vogliono più restare chiuse dentro un solo ecosistema. Nella vita reale capita continuamente di avere dispositivi diversi intorno: amici, colleghi, familiari. E ogni volta che serve condividere qualcosa, emerge il limite.

Samsung si muove anche per questo. E non è l’unica. Altri produttori Android stanno seguendo la stessa strada, ampliando la compatibilità. Più dispositivi coinvolti, più pressione su Apple, che finora ha sempre mantenuto una certa distanza.

C’è anche un fattore più pratico. La condivisione veloce è diventata una funzione quotidiana. Foto, documenti, video brevi. Quando funziona è invisibile, quando non funziona si nota subito.

L’impatto nella vita reale

Chi ha due telefoni in casa, o lavora con persone che usano sistemi diversi, lo percepisce subito. Inviare una foto senza passaggi intermedi cambia il modo di usare il telefono. Si perde meno tempo, si fanno meno tentativi. Succede anche nel lavoro. Un file da passare al volo, senza app di mezzo, senza compressioni strane. Piccoli dettagli, ma continui.

Resta però una sensazione non del tutto risolta. Funziona, ma non sempre con la stessa immediatezza che si vede tra dispositivi Apple. È un passo avanti, evidente, ma non ancora definitivo.

E allora resta quella domanda che torna ogni volta che si prova una funzione nuova. Quanto tempo serve prima che diventi davvero naturale usarla, senza pensarci più.