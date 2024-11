Robot aspirapolvere Xiaomi: 4.000Pa con navigazione laser (-37%)

Xiaomi è un’azienda versatile e che riesce a garantire sempre dei prodotti di qualità e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con sconto del 37% il suo robot aspirapolvere S10 che viene venduto alla cifra finale di 189€.

Robot aspirapolvere Xiaomi in promozione per il Black Friday

Il robot aspirapolvere S10 di Xiaomi è una soluzione avanzata per mantenere la tua casa pulita in modo efficiente e intelligente. Dotato di tecnologia di navigazione laser, il robot esegue scansioni a 360°, creando una mappa accurata della tua abitazione. Grazie al sensore di distanza laser, è in grado di posizionarsi con precisione e misurare accuratamente le distanze.

Con una potenza di 4.000 Pa, il robot aspirapolvere rimuove polvere e capelli con facilità, anche su superfici difficili. È dotato di un serbatoio dell’acqua intelligente che rilascia l’acqua in modo uniforme, mantenendo il pavimento sempre asciutto, e offre tre diverse impostazioni dell’acqua per adattarsi a diversi tipi di pavimento. Inoltre, il contenitore della polvere è 2-in-1, combinando aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo.

La sua modalità di pulizia include percorsi a zig-zag e a Y, che ottimizzano l’efficienza, con il percorso a forma di Y che simula la pulizia manuale per rimuovere efficacemente le macchie. La batteria da 3200 mAh assicura fino a 130 minuti di autonomia in modalità standard, garantendo una pulizia completa senza interruzioni.

Con l’app Xiaomi Home, puoi facilmente controllare il robot da remoto e monitorare il progresso della pulizia, sbloccando funzioni aggiuntive per personalizzare l’esperienza. Il robot aspirapolvere S10 è l’alleato perfetto per chi cerca una pulizia intelligente e senza sforzo.

Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con sconto del 37% il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S10 che viene venduto alla cifra finale di 189€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.