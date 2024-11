Robot aspirapolvere roborock con navigazione laser e 4200Pa (-30%)

Il robot aspirapolvere Roborock Q7 Max è una soluzione avanzata per una pulizia completa e senza sforzi della tua casa. Dotato di una pattumiera da 470 ml e un serbatoio dell’acqua da 350 ml, il robot può pulire più a lungo senza necessità di svuotare o riempire frequentemente i serbatoi, risparmiando tempo e fatica.

Con una potenza di aspirazione massima di 4200 Pa, il Q7 Max è in grado di sollevare facilmente detriti, polvere e peli di animali domestici dai pavimenti, estrarli dalle fessure e pulire a fondo anche i tappeti.

Quando il robot rileva un tappeto, aumenta automaticamente l’aspirazione per garantire una pulizia profonda ed efficiente. Inoltre, il Q7 Max è progettato per aspirare e lavare contemporaneamente, catturando anche la polvere più fine che la sola aspirazione potrebbe non rimuovere. Con 30 opzioni di livello di flusso dell’acqua, puoi regolare il flusso per soddisfare le tue esigenze di pulizia.

La navigazione LiDAR PreciSense consente al robot di mappare la casa in modo preciso, trovando il percorso più efficiente per pulire ogni stanza in modo ottimale. Inoltre, la mappatura 3D ti permette di visualizzare una mappa dettagliata della tua casa, con la possibilità di aggiungere mobili e selezionare i materiali dei pavimenti per una pulizia ancora più accurata. L’app Roborock ti offre un controllo semplice e intuitivo, consentendoti di gestire il robot a portata di tocco e ottenere il massimo dalla tua esperienza di pulizia.

Oggi, il robot aspirapolvere Roborock viene messo in sconto su Amazon del 30% per un costo finale d’acquisto di 199,99€.