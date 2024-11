Robot aspirapolvere Lefant al 58%: ESPLODE AMAZON con questa promo

Il robot aspirapolvere M210-P si distingue per il suo design innovativo, che integra la tecnologia avanzata Freemove3.0. Questa funzione consente al dispositivo di evitare cadute dalle scale e di non rimanere bloccato, adattando il suo percorso in modo intelligente per aggirare ostacoli e garantire una pulizia efficiente in ogni ambiente.

Una caratteristica chiave è il Potenziamento del Tappeto: l’M210-P è ottimizzato per riconoscere automaticamente i tappeti e aumentare la potenza di aspirazione fino al massimo, assicurando così una pulizia profonda e accurata. La sua potenza di aspirazione arriva fino a 2200 Pa, ideale per rimuovere polvere, briciole e peli di animali domestici.

Progettato pensando ai proprietari di animali domestici, l’M210-P è dotato di due spazzole laterali che convogliano i peli e lo sporco verso l’imboccatura di aspirazione senza spazzole a rullo tradizionali. Questo evita che i peli si aggroviglino, eliminando la necessità di interventi manuali per rimuovere i detriti accumulati, rendendolo particolarmente adatto a chi vive con animali.

La durata della batteria è un altro punto di forza: con una potenza di aspirazione bassa, il M210-P può operare su pavimenti in legno per un massimo di 120 minuti, coprendo ampie superfici senza bisogno di ricariche frequenti. Inoltre, il rumore prodotto è simile a un rumore bianco di un elettroventilatore, garantendo un funzionamento silenzioso che non disturba né il lavoro né il riposo degli utenti.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto XL del 58% sul robot aspirapolvere Lefant che viene venduto a 99,99€!